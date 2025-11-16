Bắt kẻ giả danh người của Đài VOV để cưỡng đoạt 200 triệu đồng

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (113) vừa kịp thời khống chế một người đàn ông mạo danh lãnh đạo đài VOV để cưỡng đoạt tài sản của chủ gara ô tô tại khu đô thị Nam An Khánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21h ngày 14/11, tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân về việc có kẻ đang đe dọa, gây sức ép buộc chủ một gara ô tô phải chuyển khoản số tiền lớn.

Ngay khi tiếp cận địa điểm được báo, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Sỹ Thiết (33 tuổi, trú xã An Khánh, TP Hà Nội) đang có hành vi uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Nguyễn Sỹ Thiết thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Qua xác minh, cảnh sát xác định Thiết tự xưng là “phó giám đốc một trung tâm thuộc VOV”, đưa ra yêu cầu chủ gara phải giao 200 triệu đồng.

Nguyễn Sỹ Thiết đe dọa rằng nếu không đáp ứng, y sẽ tung lên mạng hoặc gửi báo chí những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động của gara, khiến chủ cơ sở lo ngại uy tín bị ảnh hưởng.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, tổ công tác đã nhanh chóng áp dụng biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ Thiết ngay khi hành vi đang diễn ra. Tang vật liên quan được thu giữ và cả hai bên được đưa về trụ sở Công an xã An Khánh để tiếp tục làm rõ.

Hiện Công an xã An Khánh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, Công an tỉnh Lai Châu cũng vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập - kẻ đã lừa hàng chục cán bộ công an ở gần 20 tỉnh, thành để chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, Lập thường chủ động gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là người nắm được thông tin về các đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Sau khi tạo được lòng tin, Lập khéo léo đề nghị được hỗ trợ tiền “xăng xe, chi phí thu thập chứng cứ” để tiếp tục theo dõi vụ việc. Mỗi lần, hắn yêu cầu từ 5 đến 10 triệu đồng chuyển qua tài khoản cá nhân. Nhận được tiền, tên này lập tức cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2024 đến nay, Quách Văn Lập đã lừa đảo cán bộ công an tại gần 20 tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng số tiền gần 200 triệu đồng.