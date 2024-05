Bắt kẻ đâm trọng thương thiếu tá công an ở Hoà Bình

(VTC News) -

Tối 3/5, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, Công an huyện Lạc Sơn truy bắt nhanh người đàn ông tấn công gây trọng thương cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, 8h20 cùng ngày, Công an xã Vũ Bình (huyện Lạc Sơn) nhận được tin báo của bà B.T.D (SN 1968, trú xóm Thóng, xã Vũ Bình) nghi Bùi Văn Khượp (SN 1965, trú cùng xã) phun thuốc diệt cỏ vào ruộng nhà mình.

Bùi Văn Khượp bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình)

Công an xã Vũ Bình phân công Thiếu tá Quách Phúc Kín, Phó Trưởng Công an xã và ông Bùi Văn Chức, công an viên bán chuyên trách trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình và mời Bùi Văn Khượp lên trụ sở công an xã làm việc.

Bùi Văn Khượp lấy lý do đi về nhà để khóa cửa. Ông Kín và ông Chức đi theo sau, vừa về đến nhà thì Bùi Văn Khượp mở cửa và lấy dao (loại dao găm được buộc vào thanh tre dài khoảng 2m, dạng dao phóng lợn tự chế) đâm vào đùi phải của Thiếu tá Quách Phúc Kín.

Thiếu tá Kín bị thương nặng, chảy nhiều máu. Vết thương dài khoảng 10cm, sâu khoảng 15cm, đứt cơ và mạch máu.

Thiếu tá Kín được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên Thiếu tá Quách Phúc Kín tại bệnh viện. (Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình)

Công an huyện Lạc Sơn triển khai lực lượng vây bắt Bùi Văn Khượp cùng các tang vật liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm, trao quà động viên Thiếu tá Quách Phúc Kín và gia đình.