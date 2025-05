Bắt hai vợ chồng ở Quảng Nam mua bán 'cái chết trắng'

(VTC News) -

Ngày 23/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triệt phá điểm mua bán ma túy trên địa bàn thị trấn Hà Lam.

Lực lượng chức năng bắt giữ vợ chồng ông Nguyễn Công Anh (SN 1972) và bà Phan Thị Tuyết (SN 1975, cùng trú khu phố số 5, thị trấn Hà Lam) để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Công Anh và Phan Thị Tuyết bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, Công an thị trấn Hà Lam phát hiện Nguyễn Công Anh và Phan Thị Tuyết có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã mật phục theo dõi, tiến hành kiểm tra hành chính tại nơi ở của hai vợ chồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cặp vợ chồng này có hành vi bán các bịch thực vật khô màu nâu (các đối tượng gọi là "thuốc lá Tobaco") cho một số đối tượng trong và ngoài địa bàn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, công an thu giữ nhiều túi nylon chứa thực vật khô màu nâu. Ông Nguyễn Công Anh khai nhận đã mua số "thuốc lá Tobaco" này để sử dụng và bán lại nhằm kiếm lời.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định số thực vật khô thu giữ là chất ma túy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Công Anh và Phan Thị Tuyết để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.