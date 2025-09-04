Bắt giữ thanh niên nghiện game đâm bạn trọng thương rồi cố thủ trong nhà

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình, Công an phường Đồng Văn và các đơn vị liên quan phối hợp bắt giữ thành công Đỗ Đức Minh (SN 1996, trú tại phường Đồng Văn) có hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 18h ngày 3/9, do mâu thuẫn với N.Đ.T. (SN 1992, ở cùng tổ dân phố, là bạn chơi game online), Đỗ Đức Minh mang theo dao đến nhà T., sau đó đâm vào vai phải khiến nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây án, Minh chạy về nhà cố thủ trên tầng 2.

Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của Đỗ Đức Minh.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức phối hợp bắt giữ đối tượng.

Đại tá Phan Văn Lý, Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên Đỗ Đức Minh vẫn cố thủ trên tầng 2.

Tang vật vụ án.

Sau 3 giờ, lực lượng công an khống chế, bắt giữ được Đỗ Đức Minh, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân.

Tại cơ quan công an, Đỗ Đức Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ.