Bắt giữ người đàn ông Trung Quốc mở sòng bạc trái phép, trốn truy nã

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác trinh sát, đơn vị phát hiện một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Zhang Yuan (SN 1981), đang lưu trú tại phòng 2049 khách sạn Golden Bay (phường Sơn Trà), có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Zhang Yuan bị truy nã và trốn sang Việt Nam. (Ảnh: CA)

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Zhang Yuan có liên quan đến hành vi mở sòng bạc trái phép tại TP Thường Nhiệt (Trung Quốc) và đang bị Công an TP Thường Nhiệt ra quyết định truy nã.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an phường Sơn Trà triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ đối tượng theo quy định.

Cách đây không lâu, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước.

Theo đó, các đối tượng gồm Choi Minsu (SN 1999), Choi Jinwoo (SN 2000) và Seo Jaeseok (SN 1997). Đây là nhóm đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã đỏ theo yêu cầu của Hàn Quốc với các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm, mua bán người.

Hồ sơ điều tra nêu rõ 3 đối tượng trên điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại khu phức hợp Bavet (giáp biên giới Campuchia - Việt Nam), sử dụng công nghệ Deepfake giả danh phụ nữ tiếp cận nhiều nạn nhân nam giới.

Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia “nhiệm vụ du lịch có trả phí” với cam kết tài trợ chi phí ăn ở, vé máy bay và hoàn tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi thành công, nhóm này dẫn dụ nạn nhân sang Việt Nam hoặc Thái Lan, rồi tiếp tục dụ dỗ sang Campuchia. Tại đây, chúng tịch thu hộ chiếu, giam giữ và cưỡng ép các nạn nhân học “kịch bản lừa đảo” để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2024, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD.

Giữa tháng 10/2025, các đối tượng chạy trốn từ Campuchia sang Việt Nam và lẩn trốn tại Đà Nẵng. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, xác minh và phát hiện cả 3 đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường An Hải.

Sáng 28/10, lực lượng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường An Hải tổ chức bắt giữ. Quá trình đấu tranh, cả 3 khai nhận chính là những đối tượng bị Interpol truy nã.