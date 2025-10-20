Tịch thu hơn 2 tỷ đồng từ vụ tiệm vàng ở Đà Nẵng mua bán ngoại tệ trái phép

(VTC News) -

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng H.P.H. và L.C.T. (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) – khách hàng thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại cơ sở này, về hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Cơ quan chức năng Đà Nẵng tịch thu hơn 2 tỷ đồng liên quan đến vụ mua bán ngoại tệ trái phép. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 19/9, Phòng An ninh Kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.

Căn cứ kết quả xác minh, đơn vị đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt tiệm vàng H.P.H. 30 triệu đồng, L.C.T. bị phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh,… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.