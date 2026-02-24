Bắt giữ kẻ dùng xà beng đánh gãy chân Đại úy công an ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 24/2, K'Jao, 25 tuổi, bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giam để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng thăm Đại úy Trần Việt Hoàn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, hôm 19/2 (mùng 3 Tết), Đại úy Trần Việt Hoàn và Đại úy Trần Tiến Đạt - cán bộ tổ cảnh sát khu vực Công an phường 3 Bảo Lộc nhận tin báo của Ka Thuyên (sinh năm 1999, ở 1/8 Lữ Gia, phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng) về việc có người ném đá lên mái tôn nhà Ka Thuyên.

Sau khi nhận tin, Đại úy Đạt và Đại uý Hoàn đi cùng anh K'Minh - tổ trưởng an ninh trật tự Đạ Nghịch đến hiện trường vụ việc.

Sau khi xác định K'Jao (sinh năm 2001, trú phường 3 Bảo Lộc) là người ném đá vào nhà Ka Thuyên, 3 cán bộ đến nhà mời K'Jao đến trụ sở làm việc.

K'Jao bị bắt giữ sau khi tấn công Đại úy Hoàn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lúc này, K'Jao lấy cây xà beng xông vào bổ về phía Đại úy Hoàn. Anh Hoàn lùi lại để tránh nhưng trượt chân, ngã ngửa ra phía sau.

K'Jao tiếp tục dùng xà beng bổ tiếp vào cẳng chân trái của Đại úy Hoàn. Kết quả khám thương tích, Đại úy Trần Việt Hoàn bị gãy xương đơn thuần xương mác không di lệch, tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể.

Công an phường 3 Bảo Lộc đã lập biên bản vụ việc, làm việc với các nhân chứng và triệu tập K'Jao lên làm việc. Tại cơ quan công an, K'Jao thừa nhận hành vi dùng xà beng đánh anh Hoàn. Lực lượng chức năng thu giữ một cây xà beng cán gỗ tròn, đường kính khoảng 3 cm, gắn lưỡi cuốc sắt bản rộng 13 cm.