Bắt giữ 2 kẻ gây ra hơn 150 vụ trộm trong 20 ngày

Nhóm đối tượng trên vừa bị Công an xã Tân Phú và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì bắt giữ.

Theo đó, mặc dù đã mang 1 tiền án về tội “cướp tài sản” và chưa được xóa án tích, nhưng Bùi Văn Hội (sinh năm 2005), trú tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh không lấy đó làm bài học tu chí làm ăn mà vẫn chứng nào tật nấy.

Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, Hội đã bàn bạc và rủ Bùi Phúc Tráng (sinh năm 2007), trú tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đột nhập trạm thu phát sóng của các nhà mạng trộm dây cáp chống sét đem đi bán.

Cơ quan Công an lấy lời khai Bùi Văn Hội

Các đối tượng chuẩn bị sẵn kìm phá khóa, máy cắt rồi chọn những trạm phát sóng đặt ở vị trí đồi núi cao, cách xa khu vực dân cư để thực hiện hành vi phạm tội. Việc lấy trộm dây cáp không chỉ hủy hoại tài sản mà còn gây nguy cơ tiềm ẩn sét đánh chết người và hư hỏng các thiết bị viễn thông trong mùa mưa bão.

Chỉ tính từ đầu tháng 12/2025 đến khi bị bắt giữ, 2 đối tượng trên đã trộm cắp hơn 1 tấn đồng thành phẩm tại hơn 150 cột sóng ở khoảng 80 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An bán số tiền hơn 200 triệu đồng (đa số các vụ việc bị hại không trình báo, hoặc chưa phát hiện ra mất trộm tài sản).

Ước tính tổng thiệt hại các vụ trộm mà 2 đối tượng gây ra gần 1 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng không ở cố định mà thuê khách sạn để nghỉ và liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn.

Sau thời gian theo dõi, ngày 21/12/2025, ngay khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp dây đồng tại 1 trạm phát sóng trên địa bàn xóm Cừa, xã Tân Phú, Bùi Văn Hội và Bùi Phúc Tráng đã bị bị Công an xã Tân Phú và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.