Bắt giữ 11 thanh thiếu niên mang kiếm sang huyện khác chém người đi đường

(VTC News) -

Ngày 29/11, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự 11 thanh thiếu niên để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niếu niên này đều trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang gồm: N.V.Q. (17 tuổi, N.B.H.Đ. (16 tuổi), V.T.Đ. (17 tuổi), H.X.T. (17 tuổi), V.Đ.Đ. (16 tuổi), N.A.D. (16 tuổi), H.X.S. (16 tuổi), N.T.C. (16 tuổi), L.Q.H. (16 tuổi), N.V.H, (17 tuổi), N.Đ.H. (16 tuổi). Trong đó, N.B.H.Đ., H.X.S và L.Q.H đang là bị can tại ngoại trong vụ án Trộm cắp tài sản do Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên thụ lý.

11 thanh thiếu niên bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/11, nhóm thanh thiếu này rủ nhau đến địa bàn huyện Hiệp Hòa để tìm gây sự, đánh các thanh niên khác.

Các đối tượng đi xe máy, mặc áo khoác, đeo khẩu trang. Khi đi đến vòng xuyến trung tâm thuộc Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, nhóm này phát hiện nhóm thanh niên khác đang di chuyển trong khu vực vòng xuyến trung tâm nên cầm kiếm đuổi theo để chém nhưng không đuổi kịp.

Sau đó, cả nhóm cùng nhau quay về khu vực nhà văn hóa thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên. Tại đây, các đối tượng tiếp tục rủ nhau mang theo hung khí sang huyện Hiệp Hòa để đánh nhau. Lúc này, ngoài 2 thanh kiếm lúc trước, các đối tượng còn mang thêm một dao phóng lợn dài khoảng 3m.

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm, đi xe máy không biểm kiểm soát gây rối tại khu vực tượng đài truyền thống huyện Hiệp Hòa tối 25/11. (Ảnh cắt từ clip)

Các đối tượng đi từ khu vực nhà văn hóa thôn Làng Sai ra tỉnh lộ 295B hướng ra phía thị trấn Thắng, Hiệp Hòa. Khi đi qua ngã ba cây xăng thuộc thôn Ngùi, xã Việt Ngọc về hướng ngã ba Trại Cờ khoảng 200m, phát hiện xe máy do anh N.V.Q. cầm lái chở anh N.V.A., nhóm đối tượng bắt đầu tăng ga truy đuổi và bắt kịp xe của anh N.V.Q.

Do bị chèn nên xe của anh Q. ngã xuống đường. Anh Q. bỏ chạy vào nhà dân nên không bị đánh. Anh N.V.A bị thương ở vùng mặt, gãy xương sống mũi hai bên, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa.