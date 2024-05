Bắt giam kẻ đâm vào cổ chiến sĩ công an đang trực gác

(VTC News) -

Ngày 1/5, thông tin từ Công an TP.HCM, Công an Phường 10, Quận 8 đã bắt giam Phạm Thị Ngọc Bích (SN 1994, ngụ Quận 8) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bích là người dùng dao đâm trúng cổ chiến sĩ công an đang trực gác.

Theo Công an TP.HCM, trước đó, Bích cầm dao, bất ngờ xông vào trụ sở Công an Phường 10, Quận 8 la hét, có biểu hiện bất thường.

Phạm Thị Ngọc Bích. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Không những vậy, Bích còn dùng dao tấn công một vài người xung quanh, khiến 2 người bị thương ở cổ và bụng. Công an Phường 10 đã khống chế, bắt giam Bích và đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Qua kiểm tra nhanh, Bích dương tính với ma tuý.

Công an nhận định, nguyên nhân và hành vi bất thường của Bích là ảo giác do sử dụng ma tuý gây ra. Bích từng có hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột và tự gây thương tích cho mình nhiều lần.

Ngoài ra, Bích đã từng chữa trị tại Bệnh viên Tâm thần Trung ương 2. Sau khi hoàn thành đợt chữa trị, Bích đi phụ việc tại các quán ăn nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma tuý.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như VTC News đưa tin, vào rạng sáng 29/4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là công an (32 tuổi), khi đang trực gác thì bị người phụ nữ bất ngờ dùng dao đâm trúng cổ bên phải, vết thương phức tạp và sâu, chảy máu nhiều, huyết áp tụt.

Ê kíp trực đã nhanh chóng hội chẩn và kích hoạt báo động đỏ, chuyển phòng mổ tối khẩn. Sau nhiều giờ mổ, khâu cầm máu và hồi sức, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định.