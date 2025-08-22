Bắt giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở TP.HCM vì làm lộ 'bí mật công tác'

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Trần Hữu Cường (40 tuổi), là Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank) chi nhánh Gò Vấp.

Ông Cường bị điều tra về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác"; "Chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác", theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Hữu Cường, Giám đốc Ngân hàng PvcomBank - chi nhánh Gò Vấp, bị bắt về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác. (Ảnh: CACC)

Đây là động thái tiếp theo trong quá trình PC02 mở rộng điều tra chuyên án cho vay nặng lãi, do nhóm Lâm Thị Thu Em (54 tuổi) còn gọi là "Má Hạnh" và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, ngày 11/8, cảnh sát đã đồng loạt triệt phá và bắt giữ "Má Hạnh", Đang cùng nhiều đồng phạm, gồm Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm "má Hạnh" cho vay lãi nặng từ năm 2024 đến nay, dưới hình thức "tiền góp, tiền đứng", với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng; lãi suất cho vay từ 180 - 360% mỗi năm.

Nhóm này núp bóng một quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để làm địa điểm giao dịch và thu tiền của người vay.

Công an xác định hoạt động của nhóm này đã gây mất an ninh trật tự và bước đầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.