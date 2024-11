Bắt giam 2 tài xế xe đầu kéo rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (tỉnh Long An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tài xế Phương Hồ Nhật Linh và Lưu Công Thành về hành vi gây rối trật tự công cộng khi điều khiển ô tô tải chèn ép, rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe tải đầu kéo container mang biển kiểm soát 50H-166.22 lạng lách, chèn ép không cho xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98H-026.64 vượt qua.

Trước đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98H-026.64 lạng lách định vượt qua xe container kiểm soát 50H-166.22

Hình ảnh được người dân ghi lại vào ngày 17/10.

Theo clip ghi lại, cả hai tài xế điều khiển xe lạng lách, rượt đuổi, chèn ép nhau một đoạn dài trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong khi đó, các xe phía sau không thể di chuyển qua.

Sau khi clip lan truyền, dư luận bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, tính mạng người khác của hai tài xế nêu trên. Qua đó, nhiều người cũng đề nghị, ngành chức năng sớm vào cuộc, xem xét xử lý nghiêm hành vi trên nhằm răn đe, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Theo Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, qua trích xuất camera và xác minh cho thấy, vụ việc xảy ra trên đoạn cao tốc qua địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An, theo hướng từ TP.HCM đi miền Tây.

Qua điều tra, Công an TP Tân An xác định được 2 tài xế điều khiển hai phương tiện trên là Phương Hồ Nhật Linh (44 tuổi, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe tải đầu kéo container mang biển kiểm soát 50H-166.22, còn Lưu Công Thành (31 tuổi, thường trú Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều khiển xe tải đầu kéo container mang biển kiểm soát 98H-026.64.

Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An.