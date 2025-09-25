Bắt giam 2 lãnh đạo Công ty Đường sắt Yên Lào

(VTC News) -

Ngày 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1970) nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú và Lê Minh Thái (SN 1969) hiện là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Minh Thái.

Trước đó, ngày 19/9, qua công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Cường và Thái đã yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt. Bằng thủ đoạn trên, Cường và Thái đã chiếm đoạt trên 400 triệu đồng đồng của 3 đơn vị thi công.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.