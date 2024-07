Bắt giam 2 cán bộ ở Bắc Kạn thẩm định hồ sơ đất trái pháp luật

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Nam (SN 1982, viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Chợ Mới) và Lê Văn Hạnh (SN 1973, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dương Ngọc Nam thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Theo cơ quan công an, trong năm 2020 và 2021, Dương Ngọc Nam thực hiện việc tách, hợp một số thửa đất tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới trái quy định của pháp luật và của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, Nam còn thực hiện thẩm định hồ sơ chuyển nhượng đất với giá trị chuyển nhượng trên hồ sơ thấp hơn thực tế, với số tiền chênh lệch là hơn 3,5 tỷ đồng.

Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Văn Hạnh. (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Còn Lê Văn Hạnh là người đã trực tiếp thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, một số thửa tại xã Thanh Thịnh nằm ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chợ Mới.

Nhà chức trách xác định hành vi của hai bị can trên là trái quy định của pháp luật, gây thất thu thuế, thiệt hại đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.