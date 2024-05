Bắt gã đàn ông vay gần 9 tỷ đồng của người quen rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Anh Khả (42 tuổi, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung Trần Anh Khả. (Ảnh: C.A)

Cuối tháng 12/2023, thông qua mối quan hệ quen biết với chị H.V. (trú cùng phường), Trần Anh Khả hỏi vay tiền với lý do đáo hạn ngân hàng. Do trước đó Khả đã nhiều lần vay tiền và trả đúng hạn nên chị V. tin tưởng, tiếp tục cho Khả vay với tổng số tiền 9,2 tỷ đồng. Sau đó, Khả trả cho chị 600 triệu đồng.

Đến thời hạn trả số tiền còn lại theo thoả thuận, Trần Anh Khả bỏ đi khỏi nơi cư trú, cắt mọi liên lạc. Bị Khả chiếm đoạt 8,6 tỷ đồng, chị V. tố cáo với cơ quan công an.

Những vụ vay số tiền lớn với lý do đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt tài sản xảy ra khá phổ biến gần đây. Đầu tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kiều Hoa (30 tuổi, trú khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian tháng 10-11/2023, Hoa vay tiền nhiều người với lý do cần làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay, nâng hạn mức vay, hưởng lãi suất thấp. Tuy nhiên trên thực tế, số tiền vay mượn được Hoa dùng trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân. Người phụ nữ này không có khả năng trả nợ và bỏ trốn.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Trần Thị Kiều Hoa chiếm đoạt của 2 bị hại với số tiền 2,7 tỷ đồng.