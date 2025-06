Bắt gã đàn ông đột nhập nhà dân ở Huế, dùng dao uy hiếp cướp vàng

(VTC News) -

Công an TP Huế vừa làm rõ hành vi cướp tài sản do Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, trú phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế) gây ra.

Nguyễn Văn Lộc bị bắt, đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Huế lấy lời khai. (Ảnh: CACC)

Trước đó, lúc 13h00 ngày 02/6, nhà bà V.T.H (phường Trường An, quận Thuận Hoá, TP Huế) xảy ra vụ cướp tài sản. Kẻ cướp dùng dao uy hiếp chủ nhà cướp dây chuyền vàng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định Nguyễn Văn Lộc là người gây án và tổ chức truy bắt.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, Nguyễn Văn Lộc khai, do ham mê cờ bạc, nợ nần, Lộc nảy sinh hành vi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Sợi dây chuyền vàng mà Lộc cướp của bà H.. (Ảnh: CACC)

Do từng làm thuê tại khu vực nhà bà V.T.H, biết bà này có tài sản lại hay ở nhà một mình, nhà bán cửa hàng tạp hóa nhỏ nên cổng thường không khoá, Lộc đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an TP Huế đề nghị người dân nên đề cao cảnh giác, cất giữ tài sản cẩn thận, trang bị camera an ninh. Tránh đeo vòng vàng bạc, đồng hồ đắt tiền khi ra đường, đặc biệt là nơi cộng cộng, khu vực vắng vẻ hoặc vào buổi tối, khi ở nhà một mình.