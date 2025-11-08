Bắt gã đàn ông có hành vi xâm hại 2 bé gái hàng xóm

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Phúc, (SN 1984, trú tổ 19, ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 4/11/2025, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé K.H, SN 2014, đang ngồi xem ti vi trong nhà của Phúc một mình (do bé H. là hàng xóm của Phúc).

Lúc này, Phúc nảy sinh ý định đồi bại với bé H. nên Phúc đã dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu bé H. cho Phúc quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện hành vi, Phúc cho 200.000 đồng rồi bảo cháu H. về nhà.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà dùng điện thoại quay lại, sau đó trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua mở rộng điều tra, hắn còn khai nhận trước đó đã có hành vi tương tự với một bé gái tên N., SN 2012 ở cùng xóm.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.