Bất động sản vừa an cư chuẩn Nhật vừa có tiềm năng sinh dòng tiền tại Vũ Yên

(VTC News) -

Hạ tầng, tiện ích dồn dập về đích

Ngày 10/5 vừa qua, bến du thuyền Vinhomes Royal Island chính thức khai trương, đánh dấu thêm điểm sáng trên bản đồ du lịch, nghỉ dưỡng Hải Phòng cũng như miền Bắc. Không chỉ mang lại trải nghiệm sống hạng sang mới mẻ cho “đảo tỷ phú”, đây còn là mắt xích của chuỗi hạ tầng, tiện ích quy mô sẽ đồng loạt đi vào hoạt động trong năm nay tại Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Bến du thuyền là mắt xích quan trọng của hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Vinhomes Royal Island.

Ngay trong tháng 6 tới, VinWonders & Safari - tổ hợp công viên giải trí và vườn thú mở hàng đầu khu vực sẽ mở cửa. Chỉ một tháng sau, cầu Hoàng Gia chính thức thông xe, vừa xác lập vị thế trung tâm của “đảo tỷ phú”, vừa rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Royal Island đến “phố cổ” Hải Phòng chỉ còn 5 phút. Tiếp nối chuỗi phát triển dồn dập này, vào tháng 8/2025, Vincom Mega Mall Royal Island dự kiến khai trương, đưa Vũ Yên trở thành trung tâm mua sắm, giải trí mới của thành phố Cảng.

Chưa bao giờ thị trường du lịch nghỉ dưỡng phía Bắc lại chứng kiến một cú bùng nổ mạnh mẽ như vậy: Chỉ trong vòng vài tháng, hàng loạt tiện ích thương mại dịch vụ, giải trí, nghỉ dưỡng quy mô “khủng” trên đảo Vũ Yên đi vận hành. Đó không chỉ là tin vui với người dân Hải Phòng, mà còn là tín hiệu vàng dành cho giới đầu tư.

Trong bối cảnh du lịch miền Bắc vẫn loay hoay với bài toán mùa vụ, sự xuất hiện của một quần thể nghỉ dưỡng bốn mùa với hạ tầng và tiện ích được triển khai đồng bộ được ví như “giải lời nguyền” cho cả khu vực. Với những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có, Vinhomes Royal Island được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hàng đầu cho du khách Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình… nhờ vị trí trung tâm tam giác kinh tế phía Bắc và thời gian di chuyển tối ưu - chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ.

Điểm đến của xu hướng nghỉ dưỡng sức khỏe thế hệ mới

Nằm giữa trái tim Đô thị đảo nghỉ dưỡng, phân khu The Miyabi và “người anh em” The Komorebi không chỉ thụ hưởng trọn vẹn đòn bẩy hạ tầng tiện ích, mà còn sở hữu lợi thế riêng biệt để phát triển mô hình nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe - du lịch cao cấp quanh năm. Đây cũng là phân khúc đang tăng trưởng mạnh mẽ trong thời kỳ hậu đại dịch.

Bộ đôi phân khu Nhật nằm tại vị trí vàng trên “đảo tỷ phú” Vũ Yên.

Nếu như các tổ hợp ven biển ở miền Bắc vẫn mang tính mùa vụ cao, thì tại bộ đôi phân khu phong cách Nhật này, giá trị nghỉ dưỡng đã được tối ưu hóa trọn vẹn từ thiết kế, cảnh quan đến trải nghiệm sống để có thể vận hành độc lập trong mọi thời điểm. Sáng bước ra biển mặn sau nhà, chiều dạo bộ qua vườn Nhật, tối ngâm mình trong suối khoáng Onsen tại Ikigai Wellness Center - tất cả đều sẵn sàng trong bán kính vài bước chân. Không cần di chuyển xa, không cần phụ thuộc thời tiết, mỗi căn biệt thự tại đây đều đáp ứng những kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn, sẵn sàng khai thác quanh năm.

The Miyabi và The Komorebi còn được thiết kế để tối ưu khả năng khai thác, vận hành. Theo đó, các biệt thự sở hữu lâu dài đều có thể trở thành second home hoặc wellness villa - phù hợp cho khách lưu trú ngắn ngày, nghỉ dưỡng gia đình hoặc du lịch chăm sóc sức khỏe. Mô hình này đặc biệt phù hợp với xu hướng sống chậm, nghỉ dưỡng cá nhân hóa ngắn ngày và nhu cầu tái tạo năng lượng đang gia tăng trong giới thượng lưu.

Cảnh quan, kiến trúc mang đậm phong cách Nhật Bản của The Miyabi.

Lợi thế vận hành còn được củng cố bằng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, mang đến cả sự yên bình và sôi động. Theo đó, ngoài Zen Garden thanh tĩnh, Youth Garden xanh mát và đại công viên chữa lành Ikigai trong nội khu, du khách còn có thể vui chơi, trải nghiệm “quên lối về” nơi ngoại khu, như mua sắm giải trí tại Vincom Mega Mall, vui chơi khám phá tại VinWonders & Safari, chơi golf tại Vinpearl Golf Hải Phòng, cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy, tham gia chuỗi lễ hội tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên hay thưởng thức dạ tiệc du thuyền từ bến du thuyền Vinhomes Royal Island…

Đặc biệt, chính sách bán hàng hiện hành đang tạo điều kiện lý tưởng để nhà đầu tư nhập cuộc sớm, trước khi “sóng” tăng giá ập tới. Nổi bật là ưu đãi hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng cho khoản vay 70% giá trị căn nhà. Riêng The Miyabi còn có thêm ưu đãi 10% cho khách thanh toán sớm, cam kết dòng tiền cho shophouse trong 2 năm đầu. Những ưu đãi này không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn giúp khách hàng kích hoạt khả năng sinh lời của tài sản ngay từ thời điểm nhận bàn giao.

Với sự hậu thuẫn từ hạ tầng đồng bộ, hệ sinh thái đắt giá và chính sách bán hàng linh hoạt, The Miyabi và “người anh em” The Komorebi đang trở thành một tài sản “3 trong 1” sáng giá: vừa an cư, vừa nghỉ dưỡng, vừa khai thác sinh lời quanh năm. Đây cũng là lời giải toàn diện cho giới đầu tư đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn, nhưng vẫn gia tăng giá trị tài sản bền vững theo thời gian.