Bất động sản, vàng tăng 'nóng': Bàn đi bàn lại rất nhiều lần vẫn chưa cải thiện

Phát biểu tại hội trường về kinh tế - xã hội chiều 29/10, đại biểu Hà Sỹ Đồng nhận định, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025, đất nước có nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội. Song, nhìn lại nhiệm kỳ và 2 - 3 nhiệm kỳ gần đây, theo đại biểu, có những vấn đề đã “nói đi, nói lại, bàn đi, bàn lại rất nhiều lần” mà vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể.

Vì vậy, ông Đồng cho rằng, cần tập trung tháo gỡ ngay ở kỳ họp này và ngay trong năm nay. Đầu tiên là thị trường bất động sản với giá nhà tăng "phi mã".

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho thấy giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, nằm top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập.

“Mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm mới có thể mua được 1 căn nhà có mức giá trung bình ở 2 thành phố này", ông Đồng nhấn mạnh.

Trong khi đó, với thị trường vàng, theo ông Đồng, Quốc hội cũng nói từ 2-3 nhiệm kỳ trước nhưng đến nay vẫn diễn biến rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng. (Ảnh: quochoi.vn).

Ông Hà Sỹ Đồng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi ở ngay Thủ đô, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân, một số xã, phường còn ra thông báo nếu người dân không nộp hồ sơ sổ đỏ, căn cước công dân đúng hạn thì quyền lợi sẽ không được giải quyết.

“Thú thực, khi đọc được thông tin này, tôi thấy bức xúc, vì căn cước hay giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ nhà nước cấp cho dân, đều có trên hệ thống của cơ quan nhà nước cả rồi. Vậy mà vẫn phải có người đi đến từng nhà phát phiếu thu thập thông tin. Người dân nếu chấp hành thì vừa mất thời gian vừa lo ngại về việc lưu trữ, sử dụng các loại giấy tờ cá nhân rất quan trọng đó. Nếu không chấp hành cũng lo ngại bị đánh giá, hoặc bị làm khó dễ khi giải quyết những thủ tục khác”,ông Hà Sỹ Đồng nói.

Cơ quan chức năng giải thích lý do cần người dân phải nộp sổ đỏ photo để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, vì nhiều người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế…Điều này dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và chưa thống nhất.

Ông Đồng cho rằng nếu đúng như vậy thì cần tuyên truyền để ai đang thuộc diện này cung cấp thông tin và hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải nộp bản photo sổ đỏ và căn cước.

“Tuyệt đại đa số người dân chỉ có một cái nhà và cũng chỉ có một sổ đỏ, vì thế việc sinh ra thêm một thủ tục như thế cũng không có gì đảm bảo là sẽ làm sạch được dữ liệu quốc gia về đất đai. Những vấn đề nêu trên cũng chỉ là môt số trong nhiều vấn đề bất cập của thực tiễn cuộc sống, đang tác động đến cuộc sống của người dân, cho thấy cả chính sách và thực thi đều đang có vấn đề cần quan tâm”, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Cũng bàn luận về những biến động trên thị trường vàng, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhận xét hiện nay là bất định, khó lường. Chênh lệch vàng trong nước và ngoài nước lúc thấp, lúc cao, tuy nhiên cao lại nhiều hơn.

“Nghịch lý giá vàng nhẫn lại cao hơn vàng miếng, doanh nghiệp được nhập khẩu vàng cũng mới có bước chuẩn bị thủ tục mà thôi”, ông Hòa nói.

Vì thế đại biểu Hòa đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu hơn để giá vàng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vàng trong thời gian sớm nhất để ổn định thị trường vàng.