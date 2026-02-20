Bất động sản công nghiệp dự báo 'đẻ' ra tiền trong năm 2026

(VTC News) -

Theo báo cáo của Savills, trong nửa cuối năm 2025, phân khúc bất động sản công nghiệp ghi nhận “sức khỏe” tích cực tại cả hai miền. Tại miền Bắc, tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp đạt 86%, với giá đất trung bình 141 USD/m²/chu kỳ thuê. Phân khúc nhà xưởng xây sẵn tại khu vực này duy trì mức giá thuê trung bình 5,1 USD/m²/tháng.

Trong khi đó, thị trường miền Nam tiếp tục thể hiện sức hút mạnh mẽ với tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp lên tới 90%, cùng mức giá thuê trung bình 191 USD/m²/chu kỳ thuê. Đặc biệt, phân khúc nhà xưởng xây sẵn đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng 92%, với giá thuê trung bình ghi nhận ở mức 4,4 USD/m²/tháng.

Các chuyên gia dự báo, sang năm 2026, thị trường bất động sản công nghiệp vẫn có nhiều tiềm năng và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh tại OneHousing, nhận định: với việc Chính phủ đã thống nhất đặt mục tiêu 2025 và lộ trình từ nay đến 2030 là nâng mức thu nhập bình quân đầu người thì bất động sản khu công nghiệp là một mảnh đất màu mỡ.

Ông cũng tự tin rằng khi Việt Nam thu hút được về quy mô, chất lượng của nguồn vốn FDI thì rất nhiều tập đoàn lớn sẽ đầu tư vào và kéo theo những công ty "ăn theo" các tập đoàn đó.

“Tôi có không ít bạn đã và đang triển khai khu công nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang. Họ cứ xây dựng xong là có đối tác quốc tế đến hỏi thuê với mức giá tốt. Tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu tuyệt vời, bởi khi bất động sản khu công nghiệp phát triển tốt có thể tạo ra công ăn việc làm cho người dân. Đồng nghĩa, người dân có thu nhập để mua nhà, đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước”, ông Trung chia sẻ.

Bất động sản công nghiệp được dự báo sẽ ăn nên làm ra trong năm 2026. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam - cũng đánh giá, thời gian qua, sự phát triển hạ tầng giao thông đã thúc đẩy phân khúc bất động sản công nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nguồn vốn FDI tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong phân khúc bất động sản công nghiệp, cuộc đua bất động sản khu công nghiệp dự báo tiếp tục "nóng" trong năm nay.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang xây dựng lộ trình phát triển để vươn lên trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu, nhằm đảm bảo vị thế thu hút vốn FDI.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến khu công nghiệp cũng được quy định cụ thể sẽ tạo thêm dư địa phê duyệt quỹ đất; Quy hoạch sử dụng đất của nhiều tỉnh, thành phố cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Nút thắt về pháp lý đang dần nới lỏng sẽ tạo tiền đề cho nguồn cung mới được phê duyệt trong 2 năm tới.

"Trong bối cảnh nhu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gia tăng, cuộc đua mở rộng nguồn cung khu công nghiệp của các chủ đầu tư dự báo còn diễn ra mạnh mẽ trong tương lai", ông Đính nhận định.

Ông John Campbell - Trưởng bộ phận Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam - cũng cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính cấu trúc, phản ánh quá trình nâng cấp của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông John Campbell nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Việt Nam vẫn được duy trì mạnh mẽ. Cụ thể, chi phí nhân công sản xuất trung bình tại Việt Nam năm 2025 ở mức khoảng 350 USD/tháng, thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc và Thái Lan.

Bên cạnh đó, chi phí điện năng cho sản xuất cũng rất cạnh tranh ở mức 0,076 USD/kWh, thấp hơn nhiều nước.

"Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng không chỉ đến từ mở rộng diện tích mà còn từ chất lượng dự án, quy mô đầu tư và giá trị gia tăng cao hơn. Đây là một sự chuyển dịch mang tính dài hạn," ông John Campbell chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông John Campbell, Việt Nam đang tiến vào giai đoạn mà năng lực sản xuất quan trọng tương đương với chi phí. Lợi thế thực sự giúp Việt Nam "ghi điểm" trong mắt các nhà đầu tư giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo nằm ở mạng lưới Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đồ sộ bậc nhất châu Á.

Điển hình là EVFTA, sau 5 năm thực thi, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 300 tỷ USD, tạo niềm tin cho 80% doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng vào kết quả tích cực tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Theo Savills Việt Nam, bước sang năm 2026 và các năm tiếp theo, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các hoạt động lắp ráp đơn thuần sang sản xuất tiên tiến và nghiên cứu phát triển (R&D). Từ thực tế nghiên cứu của mình, các chuyên gia của Savills Việt cho rằng, có ba trụ cột chính sẽ định hình tiềm năng thị trường.

Cụ thể, ngành bán dẫn và điện tử tiếp tục là động lực quan trọng với giá trị xuất khẩu hàng điện tử tăng 140% so với năm 2019. Ngành bán dẫn được dự báo sẽ đạt quy mô 16,5 tỷ USD vào năm 2030, cùng mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, sự phát triển của kinh tế số và Trung tâm dữ liệu (Data Centres) cũng được xem là trụ cột chính, với sự bùng nổ của AI và dịch vụ đám mây, lĩnh vực này đang tăng tốc mạnh mẽ. Tổng công suất thiết kế trung tâm dữ liệu dự kiến có thể chạm mốc 950 MW vào năm 2030.

Cuối cùng, đó là sự lên ngôi của bất động sản công nghiệp xanh. Phát triển bền vững và khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Parks) không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao từ châu Âu và Bắc Mỹ. Các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn ESG và tính minh bạch pháp lý.

“Bên cạnh lợi thế chi phí, các yếu tố như hạ tầng kết nối, khung pháp lý rõ ràng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu đang ngày càng đóng vai trò quyết định trong việc thu hút và giữ chân dòng vốn FDI chất lượng cao,” ông Campbell nhấn mạnh.