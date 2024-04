Bắt cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế tại Đồng Nai

Ngày 12/4, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Thắng, cựu Trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ (Phòng 3), nguyên Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Hình minh hoạ.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân ông Thắng bị khởi tố là do liên quan đến việc đưa hối lộ cho ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai để chạy giám định thiệt hại tài sản trong vụ án hình sự có liên quan đến ông Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế hoạch, Trường đại học Đồng Nai, là em ruột ông Thắng) trong vụ sai phạm xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai.

Ông Trần Quốc Trung đã bị cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai, tháng 6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Trần Minh Hùng (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai); Phan Văn Thanh (64 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch Trường ĐH Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường này.

Cũng hành vi này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can khác là: Lê Hoài Lan (nguyên Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục), Đặng Minh Thư (nguyên Phó phòng đào tạo) và Dương Minh Hiếu (nguyên Phó phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng).

Trước đó, tháng 7/2022, UBND tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính tại Trường ĐH Đồng Nai trong giai đoạn 2018 - 2019. Kết luận thanh tra xác định, năm học 2018 - 2019, Trường ĐH Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trường ĐH Đồng Nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỷ đồng dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng. Đơn vị này còn lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng số tiền hàng trăm triệu đồng. Cơ quan thanh tra đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.