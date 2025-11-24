Bắt cựu Phó Giám đốc Phòng giao dịch HDBank lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, cựu Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch HDBank Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, vào tháng 4, anh T.T.N liên hệ với Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Thời điểm này, do Linh đang nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh N.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Để thực hiện ý đồ của mình, Linh lập hồ sơ cho anh N. ký và tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, sau đó chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh có thể liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết. Thông tin liên hệ qua điều tra viên Nguyễn Duy Đại, số điện thoại: 0918.881.216.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo công dân khi làm thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần kiểm soát kỹ nội dung, tài liệu liên quan đến khoản vay để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hà Thương (SN 1995, trú phường Hòa Khánh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Thương đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra, trong quá trình làm việc tại một ngân hàng ở phường Hòa Khánh, Thương nhiều lần vay tiền của đồng nghiệp và người khác với lý do đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, Thương trả đủ gốc và lãi, nhưng từ tháng 11/2024, Thương dùng tiền vay để trả nợ cho nhiều người khác và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân tại Hòa Khánh, Liên Chiểu.

Tổng số tiền Thương chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.