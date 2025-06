Bắt cóc con riêng của bạn gái cũ để ép 'nối lại tình xưa'

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Nhật ( 35 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) để điều tra hành vi “Cướp tài sản” và “Bắt cóc con tin”.

Công an lấy lời khai Nguyễn Khắc Nhật.

Theo điều tra, Nguyễn Khắc Nhật có quan hệ yêu đương với một phụ nữ tại huyện Thanh Chương. Do xảy ra mâu thuẫn, đến đầu tháng 5, người phụ nữ này chủ động chia tay.

Nhiều lần liên lạc với bạn gái cũ nhưng không được, Nhật tức tối, nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của người phụ nữ này với mục đích khống chế, ép cô quay lại với mình.

Nguyễn Khắc Nhật tại cơ quan công an.

Khoảng 22h30 ngày 23/6, Nguyễn Khắc Nhật chuẩn bị băng keo và vài vật dụng khác rồi trèo tường đột nhập nhà riêng của bạn gái cũ tại huyện Thanh Chương. Lúc đó người phụ nữ đang đi làm công nhân nên không ở nhà; mẹ ruột và con riêng của cô (khoảng 3 tuổi) đang ngủ.

Nhật lấy băng keo trói tay, trói chân, bịt miệng mẹ của người yêu cũ, cướp điện thoại di động và bắt cóc đứa trẻ, sau đó dùng điện thoại quay video gửi cho người phụ nữ, dùng tính mạng của em bé để uy hiếp, yêu cầu cô đi theo mình.

Lo sợ người thân bị ảnh hưởng tính mạng, người phụ nữ đã làm theo yêu cầu của Nhật.

Chiếc xe máy mà Nhật sử dụng khi chạy trốn.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An lập tức báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh triển khai nhiều tổ công tác để xác minh, truy bắt Nhật ngay trong đêm. Đến khoảng 4h ngày 24/6, Nguyễn Khắc Nhật bị bắt giữ khi đang dùng xe máy chở người phụ nữ và đứa trẻ bỏ trốn.

Tang vật thu giữ gồm 1 con dao, 4 gói thuốc trừ sâu, 3 điện thoại di động, 1 xe mô tô và các vật chứng liên quan khác. Trong quá trình chạy trốn, để đối phó công an, Nhật vứt điện thoại của bạn gái cũ và của mẹ cô xuống đường.

Nguyễn Khắc Nhật có 2 tiền án và vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Khắc Nhật về các tội “Cướp tài sản” và “Bắt cóc con tin”.