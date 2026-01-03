Bắt chủ shop quần áo hãm hại bé gái ở An Giang

(VTC News) -

Ngày 3/1, Công an tỉnh An Giang tạm giữ Võ Thanh Dũng (56 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 28/12/2025, một bé gái 12 tuổi đến cửa hàng của Dũng để nhận quần đã đặt may.

Lợi dụng việc chỉ có một mình với nạn nhân, Dũng đã thực hiện hành vi xâm hại. Sau đó, bé gái kế lại sự việc với gia đình và được trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận hành vi.

Võ Thanh Dũng tại cơ quan điều tra.

Hồi tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt Nguyễn Văn Phúc, (SN 1984, trú tổ 19, ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 4/11/2025, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé K.H, SN 2014, đang ngồi xem ti vi trong nhà của Phúc một mình (do bé H. là hàng xóm của Phúc).

Lúc này, Phúc nảy sinh ý định đồi bại với bé H. nên Phúc đã dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu bé H. cho Phúc quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện hành vi, Phúc cho 200.000 đồng rồi bảo cháu H. về nhà.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà dùng điện thoại quay lại, sau đó trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua mở rộng điều tra, hắn còn khai nhận trước đó đã có hành vi tương tự với một bé gái tên N., SN 2012 ở cùng xóm.