Bất chấp 'nguy hiểm chết người', hàng quán vẫn bày bán dưới chân trạm biến áp

"Chúng tôi nhiều lần đã xử lý vi phạm, thu giữ bàn ghế, phương tiện bán hàng dưới trạm biến áp, cột điện và các chủ cửa hàng đã ký cam kết không tái diễn vi phạm. Thời gian tới, lực lượng tiếp tục tiếp tục tuần tra, kiểm tra tại các điểm từng kinh doanh ở khu vực hành lang lưới điện, bảo đảm chống tái lấn chiếm, vừa giữ gìn an ninh trật tự đô thị, vừa bảo đảm an toàn cho người kinh doanh, khách hàng", lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 thông tin.