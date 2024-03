Bắt 3 kẻ tổ chức cho 16 người trốn đi nước ngoài

(VTC News) -

Ngày 20/3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Hoàng Văn Bắc (SN 1996) Trần Hồng Quân (SN 1989) và Lê Văn Hiền (SN 1982) cùng trú tỉnh Quảng Bình về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 8/2023, Bắc, Quân và Hiền thành lập công ty TNHH Bắc Nam Vinh có trụ sở tại tổ dân phố 11 (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch ở Hàn Quốc, sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm.

Bắc, Quân và Hiền tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Sau đó, nhóm người này thu nhận hồ sơ của 16 người số tiền gần 6 tỷ đồng để tổ chức tour du lịch đi Hàn Quốc. Trung bình các đối tượng đã thu mỗi người là 420 triệu đồng.

Để đi được Hàn Quốc những người này làm giả tài liệu, hợp thức hóa giấy tờ để đủ điều kiện đi du lịch. Sau đó, liên hệ một công ty tổ chức tour du lịch tại TP Huế để đưa 16 người này đi. Tuy nhiên, hành vi này bị cơ quan công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý,

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cách đây 6 ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh (SN 1987, trú tại TP Hà Nội). Đỗ Trọng Anh là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh.

Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương (SN 1991), Hoàng Thị Phương (SN 1982), Trần Thị Chiến (SN 1983); Nguyễn Thị Hằng (SN 1983) và Võ Công Sơn (SN 1975) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Nhóm người này được xác định là có liên quan đến đường dây đưa khoảng 30 công dân trú tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành trên cả nước trốn đi nước ngoài. Những người này sẽ được đưa xuất cảnh từ Việt Nam sang Hàn Quốc theo diện du lịch sang Trung Quốc. Sau đó sẽ vượt biên bằng đường biển sang Hàn Quốc để làm lao động trái phép.