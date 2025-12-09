Bắt 2 thanh niên ở Thanh Hóa kề dao vào cổ tài xế để cướp xe

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an các xã Hồ Vương, Tân Tiến điều tra làm rõ và bắt giữ Trần Văn Nguyên (SN 2008, trú thôn 5, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá) và Mai Quang Anh (SN 2007, trú thôn 22, xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hoá) là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Bỉm Sơn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 07/12, Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh thuê ông L.Đ.T. (trú Tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với giá 50.000đ.

Khi đến khu vực vắng người tại bờ sông Tam Điệp (Tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn), 2 gã thanh niên này yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ ông T. để uy hiếp và cướp xe máy.

Trần Văn Nguyên (áo đen) và Mai Quang Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá huy động lực lượng phối hợp với Công an các phường, xã và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy vết, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tìm thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản nói trên.

Tối 08/12, hai đối tượng Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyên và Anh khai, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên bàn bạc và thống nhất cùng nhau cướp tài sản.

Nguyên và Anh mua một con dao dạng dao phay, lưỡi sắc, dài khoảng 30cm bỏ vào ba lô, sau đó thuê ông L.Đ.T chở đi cầu Hà Lan. Khi đến đoạn đường vắng người tại bờ sông Tam Điệp, Nguyên giả vờ thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thu hút sự chú ý của ông T. còn Quang Anh từ phía sau lấy con dao từ trong ba lô ra khống chế yêu cầu ông T. giao chiếc xe máy.

Sau đó cả hai điều khiển xe máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua xác minh tại địa phương, được biết Trần Quân Nguyên và Mai Quang Anh đều thuộc diện quản lý thanh thiếu niên hư. Riêng Mai Quang Anh, năm 2024 bị TAND TP Hà Nội kết án về tội "Cướp giật tài sản".

Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; hạn chế ra đường một mình khi đêm tối. Khi đi xe máy cần tránh đi qua các đoạn đường vắng, khu vực thiếu ánh sáng và chú ý quan sát xung quanh.

Đối với những người làm nghề lái xe ôm, trước khi chở khách cần chú ý quan sát, nắm bắt những đặc điểm tâm lý, tác phong của khách. Nếu thấy nghi vấn về con người (có biểu hiện nghiện ma túy hoặc có hung khí) thì khéo léo và cương quyết từ chối chở.