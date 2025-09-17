Bắt 2 kẻ lừa đảo hơn 15 tỷ đồng từ livestream đánh bạc

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm đối tượng do Hoàng Vạn Sơn (2006, xã Đình Lập) cầm đầu, lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái (sinh năm 2006, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Nhóm lừa đảo sử dụng chiêu trò livestream trên Facebook, tổ chức đánh bạc trực tuyến “Tài - Xỉu” qua website giả bay789.cab do Sơn mua và điều chỉnh kết quả, đồng thời kêu gọi góp tiền chơi hộ với cam kết thắng 100%.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tiến hành khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Bộ Công an)

Để lôi kéo người xem đầu tư, các đối tượng hứa hẹn lợi nhuận gấp 10 lần rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Đinh Bảo Thái được giao dùng tài khoản ảo để tương tác, gửi hóa đơn chuyển tiền giả nhằm tạo lòng tin cho người tham gia đặt cược trên các phiên livestream.

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 9 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 3 bộ máy tính, 1 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc livestream.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra. Ngày 11/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.