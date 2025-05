Bắt 14 kẻ 'chăn dắt', khống chế 28 nữ nhân viên quán karaoke tại Thái Bình

(VTC News) -

Sáng 27/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 14 nghi phạm để điều tra về các hành vi “Mua bán người” quy định tại Khoản 2 Điều 150 Bộ luật hình sự; “Giữ người trái pháp luật” quy định tại Khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự.

Các quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Phạm Quang Thành (SN 1989, trú tại Vũ Lạc, Thái Bình, mặc áo phông trắng, tay bị còng ngồi ghế - ảnh bên trái) và các nghi phạm bị bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an phát hiện một số nghi phạm trú tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình có biểu hiện chăn dắt gái hát karaoke và canh coi, giữ người trái pháp luật.

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở và phòng trọ của Phạm Quang Thành (SN 1989, trú tại Vũ Lạc, Thái Bình) tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình, phát hiện 28 nhân viên nữ, ăn ở tập trung trong khu nhà trọ. Xung quanh có tường bao, rào kín dây thép gai, camera theo dõi.

Để nhân viên không bỏ trốn, Thành trực tiếp hoặc phân công người đưa, đón, theo dõi, giám sát khi họ đi làm.

Tang vật vụ án.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh tập trung củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.