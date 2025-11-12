Bắt 10 người liên quan vụ bao vây, đập phá ô tô ở Nghệ An

(VTC News) -

Nhiều người bao vây, đập phá ô tô ở Nghệ An.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 10 người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Thái Hòa tối 10/11.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo điều tra ban đầu, chiều 10/11, quán “Nguyệt Ốc” do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) và H.T.M.N (SN 1993, trú phường Thái Hòa) đồng sở hữu tổ chức khai trương. Khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú khối Tân Liên, phường Thái Hòa) đến quán ăn uống cùng nhóm bạn.

Tại đây, do bực tức vì phục vụ chậm, Hùng và Vượng xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại. Sau đó, Hùng ra ô tô do vợ là chị Nguyễn Thị X. cầm lái, đỗ bên kia đường để ra về. Tuy nhiên, Vượng vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới.

Bức xúc, Hùng lái ô tô lao về phía đám đông, trong đó có Vượng, khiến 2 người bị thương nhẹ rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhóm người bị công an tạm giữ phục vụ điều tra về hành vi gây rối trật tự. (Ảnh: CACC)

Chứng kiến sự việc, nhiều người trong quán dùng đá, gậy gộc ném vào ô tô của Hùng, thậm chí lái xe khác đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, xe của nhóm người này tạt đầu khiến ô tô của Hùng va chạm, buộc nhóm trên xe phải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Thái Hòa và các đơn vị nghiệp vụ cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

Nhóm người liên quan vụ việc bị công an tạm giữ. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 người để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.