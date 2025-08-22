Bảo Việt được vinh danh trong 'Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam'

(VTC News) -

Ngày 21/8, tại TP.HCM, Tạp chí Forbes Việt Nam đã vinh danh Tập đoàn Bảo Việt trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025”.

Bảo Việt là đại diện duy nhất ngành bảo hiểm liên tiếp được vinh danh trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” (2023-2025) do Forbes công bố.

Đây là bảng xếp hạng thường niên uy tín do Forbes Việt Nam thực hiện từ năm 2013, dựa trên kết quả phân tích báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tiếp tục được vinh danh trong danh sách năm nay, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Bảo Việt cũng là đại diện duy nhất của ngành bảo hiểm giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất suốt từ năm 2013 đến nay – khẳng định sự phát triển ổn định, năng lực tài chính bền vững, cũng như chất lượng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực cao.

Danh sách 2025 được đánh giá trong bối cảnh kinh tế đang có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực. Tổng doanh thu của 50 doanh nghiệp trong danh sách đạt khoảng 1.567.511 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 207.000 tỷ đồng, tăng 8,5%. Những con số này cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là các tập đoàn đầu ngành có nền tảng tài chính vững vàng và chiến lược phát triển dài hạn.

Với 60 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Bảo Việt luôn nỗ lực không ngừng trong việc duy trì hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, minh bạch thông tin tài chính, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ với nhà đầu tư, cổ đông và thị trường.

Sự ghi nhận của Forbes Việt Nam là động lực quan trọng để Bảo Việt tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố vị thế hàng đầu trong ngành bảo hiểm. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho chiến lược phát triển bền vững và định hướng lấy khách hàng làm trung tâm mà Bảo Việt cùng các công ty thành viên đang kiên định theo đuổi.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tăng 31,5% so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 29.417 tỷ đồng, tăng 4,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn trong Q2/2025 đạt 705 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1.392 tỷ đồng, lần lượt ghi nhận sự tăng trưởng 60,7% và 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2025 đạt hơn 10 tỷ USD, tương đương 264.124 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm 31/12/2024.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 619 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 9,8% và 6,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Bảo Việt dự tính dành hơn 783 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 bằng tiền, tương đương tỷ lệ 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với mạng lưới rộng khắp toàn quốc. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Thông tin chi tiết về Tập đoàn có thể xem tại www.baoviet.com.vn