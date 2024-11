Bảo Việt 60 năm - tự hào khẳng định Thương hiệu Quốc gia

(VTC News) -

Ngày 4/11, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Bảo Việt được vinh danh với hai dòng sản phẩm bảo hiểm, thể hiện vị thế của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Bảo Việt tự hào Thương hiệu Quốc gia.

Bảo Việt - thương hiệu bảo hiểm duy nhất đạt Thương hiệu Quốc gia

Tại buổi Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 cho Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt và Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt.

Việc lựa chọn các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia được tiến hành hai năm một lần với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của chương trình, nâng cao niềm tự hào đối với các sản phẩm của Việt Nam.

Bảo Việt là doanh nghiệp tài chính - bảo hiểm duy nhất có cả dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ hai lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm.

Gắn với chủ đề “Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh", lần công bố năm nay là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới phát triển xanh, bền vững. Các doanh nghiệp và sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là những doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho Thương hiệu Việt Nam.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam thu hút sự quan tâm mạnh mẽ, tạo dựng uy tín vững chắc với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cả trong và ngoài nước, góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Bảo Việt nhận chứng nhận Thương hiệu Quốc gia.

Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt - sản phẩm duy nhất “Make in Vietnam” tại thị trường bảo hiểm nhân thọ

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam duy nhất trên thị trường, với sứ mệnh “Bảo vệ giá trị Việt”, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang khẳng định vị trí doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu tại Việt Nam thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm, đáp ứng nhu cầu được bảo vệ và an tâm của các gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống. Với hàng chục sản phẩm đa dạng, ưu việt, kết hợp với việc phát triển hệ thống trải dài khắp các tỉnh thành, tập trung phát triển dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, Bảo Việt Nhân thọ thể hiện được ưu thế vượt trội trên thị trường.

Các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ như An Khang Hạnh phúc, An Phát Cát Tường, An Khoa Trạng Nguyên được đông đảo các gia đình Việt lựa chọn là giải pháp bảo vệ tài chính vững chắc. Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt mang sứ mệnh bảo vệ tài chính, bảo vệ sự bình an cho mọi tổ chức và cá nhân, vì một tương lai Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, Bảo Việt Nhân thọ cũng không ngừng triển khai các chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an.

Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế: 8 năm dẫn đầu “Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam”, giải thưởng "Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2024", “Công ty Bảo hiểm nhân thọ mang tới sự hài lòng và hạnh phúc cho khách hàng", Top 10 “Thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương” và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Chứng nhận Thương hiệu Quốc gia Bảo Việt.

Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt - sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ lâu đời nhất tại Việt Nam

Là thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt luôn cam kết mang lại giá trị bền vững và thể hiện trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe, tài sản của người dân.

Qua 60 năm liên tục cải tiến và phát triển, thương hiệu đã xây dựng nền tảng uy tín và niềm tin vững chắc trong lòng nhiều thế hệ khách hàng. Bảo hiểm Bảo Việt luôn tiên phong đổi mới sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi thế hệ khách hàng một cách toàn diện.

Với hệ sinh thái số an toàn và khép kín của Bảo hiểm Bảo Việt, khách hàng có thể tham gia bảo hiểm, quản lý bảo hiểm, bồi thường trực tuyến mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại di động.

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt mang lại sự an tâm tận hưởng cuộc sống vui khỏe cho khách hàng, bảo vệ một cách tối ưu, tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế tại những bệnh viện hàng đầu mà không phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến; nhóm Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện phí…), Bảo hiểm cao cấp Bảo Việt Intercare, nhóm Bảo hiểm chuyên biệt như Bảo hiểm Bệnh ung thư K-Care, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo...

Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị bảo hiểm đang triển khai mạng lưới bảo lãnh viện phí lớn nhất thị trường với trên 250 bệnh viện/cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Vừa qua, Bảo hiểm Bảo Việt nhận giải thưởng quốc tế “60 năm Thành tựu Xuất sắc - Ngành Bảo hiểm Việt Nam” từ Global Banking & Finance Review. Với mong muốn tri ân khách hàng, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, từ ngày 1/11, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình tri ân khách hàng với ưu đãi 10% ++ phí bảo hiểm sức khoẻ, con người, nhà tư nhân, vật chất xe và du lịch cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn trên toàn hệ thống.

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với mạng lưới rộng khắp toàn quốc. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Thông tin chi tiết về Tập đoàn có thể xem tại www.baoviet.com.vn