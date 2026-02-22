Báo vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn bị phạt bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Phải khẳng định người đã uống rượu, bia điều phương tiện giao thông là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là chưa kể đến những trường hợp đã rơi vào tình trạng “mất nhận thức” nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Có thể nhận thấy, từ khi lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn, xử lý vi phạm với người điều khiển giao thông vi phạm nồng độ cồn đã thấy “vắng” hình ảnh những “quái xế” điều khiển phương tiện tham gia trên đường lắc lư, đánh võng vì đã có hơi men, đã ít đi những thông tin tài xế say xỉn gây tai nạn giao thông. Và với xã hội, với cộng đồng mọi người đã cơ bản hình thành thói quen “đã uống rượu, bia là không lái xe”…

Sự chấp hành pháp luật, sự ủng hộ của người dân và những tác động tích cực đến xã hội từ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, “không vùng cấm” kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng đã thấy rõ.

Tuy nhiên, hiện nay xảy ra rất nhiều trường hợp một số người đăng tải hình ảnh, quay video vị trí các chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông lên mạng xã hội với mục đích thông báo và tiếp tay cho những người đã sử dụng rượu bia tránh chốt kiểm tra.

Đây là một hành vi vi phạm pháp luật, gây cản trở cho công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hành động này được xác định là gián tiếp tiếp tay cho những người có hành vi vi phạm, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Chủ nhân Facebook đăng thông tin “báo chốt” kiểm tra nồng độ cồn làm việc tại CQCA.

Với hành vi báo chốt kiểm tra nồng độ cồn công khai lên mạng xã hội, người dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm e, Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với mức tiền phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, ​để đối phó với lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội được thành lập để thông tin, chia sẻ về địa điểm lập chốt kiểm tra của lực lượng chức năng nhằm mục đích né tránh… Việc này cho thấy, hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên vẫn chưa có ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và đồng nghĩa với việc này là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Hơn nữa, việc lập nhóm, fanpage trên Facebook, Zalo để báo chốt kiểm tra nồng độ cồn thì sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khi không được đồng ý hoặc sai mục đích (quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP).

Tóm lại, việc cơ quan chức năng kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”, đó cũng là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ an toàn cho sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và những người xung quanh khi tham gia giao thông.

việc liên tục cập nhật vị trí tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ tiếp tay cho các hành vi vi phạm giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị các loại tội phạm hình sự lợi dụng để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân không tham gia, không chia sẻ thông tin trong các nhóm báo chốt giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp Tết.

