Bao vây, bắt giữ kẻ vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp trên đường mòn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì phối hợp các lực lượng đấu tranh, bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hùng (SN 1983, trú thôn Yên Bình, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) về hành vi mua bán trái phép 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hùng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào lúc 17h20 ngày 31/10, tại Km938+400, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn 1, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (khu vực sân bay Khe Gát), PC04 Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an huyện Minh Hóa, Công an huyện Bố Trạch… tiến hành khống chế Đinh Văn Hùng.

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, với trọng lượng gần 2kg. Hùng khai nhận đó là ma túy tổng hợp, đối tượng đang đợi giao hàng cho các đối tượng khác thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ đối với Đinh Văn Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.