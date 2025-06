Bảo vật ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại: TP Huế báo cáo gì với Bộ VHTT&DL?

(VTC News) -

Theo nội dung báo cáo do lãnh đạo Văn phòng UBND TP Huế cung cấp, sau khi xảy ra việc ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, UBND TP Huế chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Văn hoá và Thể thao khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày các hiện vật, cổ vật... Đặc biệt là các bảo vật Quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đồng thời, lãnh đạo TP Huế yêu cầu Trung tâm xây dựng quy trình, phương án chi tiết quản lý, bảo quản, trưng bày đối với các hiện vật, cổ vật tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn trước khi bị phá hoại. (Ảnh: Lê Hoàng)

Trong đó, yêu cầu Trung tâm này tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh, an toàn tại các điểm di tích và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, phát hiện từ sớm và sẵn sàng ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại, phá hoại.

Sở Văn hoá và Thể thao TP Huế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các cổ vật, hiện vật tại các bảo tàng, di tích văn hóa, lịch sử trong thành phố.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan báo chí đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa cho người dân và du khách.

UBND TP Huế cũng chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Hồ Văn Phương Tâm - kẻ phá hoại ngai vua triều Nguyễn, để xử lý.

Chủ tịch UBND TP Huế cũng ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Hội đồng tổ chức họp vào ngày 1/6 trên cơ sở kết quả của phiên họp, UBND TP Huế sẽ tiếp tục báo cáo Bộ VHTT&DL xem xét, quyết định phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.

Sau khi ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, Trung tâm Bảo tồn Di tích tạm thời sử dụng bản phục chế của bảo vật để trưng bày trên Điện Thái Hoà (Đại nội Huế) để phục vụ du khách tham quan. (Ảnh: NV)

Trong thời gian tới đây, UBND TP Huế sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn. Tổng hợp ý kiến báo cáo Bộ VHTT&DL xem xét, quyết định phương án phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.

Đối với các bảo vật quốc gia hiện nay đang lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật ngay trong tháng 6/2025. Trong đó tập trung đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy, nổ, thiên tai và các nguy cơ gây hư hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia.

UBND TP Huế sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng trong công tác trưng bày, bảo quản hiện vật và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trí thông minh nhân tạo trong quản lý giám sát như: hệ thống cảm biến cảnh báo sớm, thiết lập hàng rào ảo, hệ thống giám sát an ninh… để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thiện phương án tổng thể bảo vệ an ninh, an toàn tại đơn vị; phương án trưng bày, tham quan. Phương án tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân, du khách vừa đảm bảo an toàn, an ninh cho các hiện vật, cổ vật.