Bão tuyết 'quái vật' đổ xuống bờ Đông nước Mỹ, gió giật 133km/h

(VTC News) -

Trận bão tuyết quy mô lớn bao phủ gần như toàn bộ khu vực bờ Đông nước Mỹ, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt và khiến hoạt động giao thông đình trệ. Riêng tại New York, đây được xem là đợt bão tuyết dữ dội nhất trong gần 10 năm qua.

Chuyên gia khí tượng nhận định đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp, khi hội tụ đồng thời 3 đặc tính: bão Đông Bắc, “bom bão táp” và bão tuyết cực mạnh.

Cơn bão buộc hàng triệu người phải ở trong nhà giữa gió mạnh, giao thông tê liệt, hàng loạt trường học và doanh nghiệp đóng cửa. Dưới đây là một số hình ảnh cho thấy ảnh hưởng của đợt bão tuyết:

Ngay khi công tác khắc phục hậu quả được triển khai tại New York và New Jersey, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ vẫn cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm có thể kéo dài.

Tại thành phố New York, công viên Central Park ghi nhận lớp tuyết dày khoảng 48cm. Thị trấn Warwick thuộc bang Rhode Island dẫn đầu cả nước với lượng tuyết vượt mốc 91cm.

Người dân phải ở yên trong nhà ngày thứ ba liên tiếp khi nhiều tuyến đường dân sinh chưa được dọn tuyết, dịch vụ thu gom rác bị hoãn tại một số nơi và nhiều trường học chuyển sang dạy trực tuyến.

Gió giật mạnh lên tới 133km/h tại đảo Nantucket, còn khu vực Cape Cod hứng chịu nhiều đợt gió mạnh đạt cấp độ bão.

Hơn 138.000 khách hàng vẫn chưa có điện, phần lớn tập trung tại bang Massachusetts, đặc biệt là khu vực Cape Cod. Các đội công nhân điện lực phải làm việc liên tục trong ca kéo dài tới 18 giờ để khôi phục nguồn điện, trong khi nhiều người dân tìm đến các điểm trú ấm nhằm tránh rét và sạc lại điện thoại.

Nhiều máy xử lý tuyết công suất lớn được đưa vào hoạt động nhằm làm tan hàng triệu kg tuyết thành nước, giúp nhanh chóng khôi phục giao thông.

Hành khách chờ tàu tại ga Pennsylvania ở thành phố New York ngày 22/2, khi một số chuyến tàu NJ Transit bị hủy hoặc chậm giờ do ảnh hưởng của cơn bão mùa đông.

Với người khuyết tật, tác động của trận bão càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tại bang Rhode Island, bà Tina Guenette - người di chuyển bằng xe lăn điện - buộc phải tự tay dọn lớp tuyết dày trước nhà để chú chó hỗ trợ có thể ra ngoài.

Các biển thông báo đóng cửa nhà hàng và doanh nghiệp vì bão tuyết ở New York.

Bên cạnh việc sử dụng hơn 65 triệu kg muối chống băng, chính quyền thành phố còn tuyển dụng ít nhất 3.500 lao động thời vụ chuyên dọn tuyết khẩn cấp, trả mức thù lao khoảng 30 USD mỗi giờ để khai thông các tuyến phố và điểm dừng xe buýt.