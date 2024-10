Bão Trami khả năng hướng vào miền Trung, gây mưa lớn diện rộng

(VTC News) -

Ông Vũ Anh Tuấn chia sẻ về bão Trami gần Biển Đông

Chiều 22/10, ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Trami.

Bão xu hướng di chuyển lệch về phía Tây Bắc. Lúc 13h, vị trí tâm bão Trami trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

"Dự kiến khoảng 24/10, bão di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Nhận định mới nhất, khi bão vào Biển Đông sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây, cường độ tiếp tục mạnh thêm.

Bão vượt qua khu vực quần đảo Hoàng Sa khả năng đạt đến cấp 12, giật cấp 15, tiếp tục hướng về bờ biển các tỉnh Trung Bộ", ông Anh Tuấn thông tin.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Trami. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 26-28/10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão này.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo đây mới chỉ là nhận định ban đầu về cơn bão. Diễn biến bão cuối mùa rất phức tạp và hay thay đổi, do vậy cần thông tin cụ thể cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn cũng như Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin dự báo về đợt không khí lạnh đang dần ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta. Khoảng chiều tối và tối 22/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời mát. Từ đêm 23/10, khu vực này đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, Thanh Hoá-Nghệ An 20-23 độ C.