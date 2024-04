Báo Thái Lan: Phú Quốc là nơi hiếm hoi trên thế giới bắn pháo hoa quanh năm

(VTC News) -

Mới đây, tờ Nation Story của Thái Lan vừa đăng tải bài viết gợi ý những trải nghiệm không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc.

Thasaneya Ratwong - tác giả của bài viết, gọi Phú Quốc là “hòn đảo thiên đường” của Việt Nam với rất nhiều trải nghiệm phong phú, đáp ứng được đa dạng sở thích của du khách.

“Hòn đảo đã trở thành một điểm nóng du lịch toàn cầu cho du khách muốn tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên có 1-0-2 và nhiều trải nghiệm hấp dẫn”, Thasaneya nhận xét.

Phú Quốc sở hữu những bãi biển đẹp say đắm lòng người như Bãi Kem, Bãi Sao, Bãi Trào… và khí hậu ôn hòa, không khí trong lành.

Đặc biệt, điều khiến nữ phóng viên người Thái phấn khích nhất khi trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc là chi phí hợp lý.

“Giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống đều rẻ hơn rất nhiều so với Thái Lan. Đặc biệt, hải sản tươi ngon có giá chỉ rẻ bằng một nửa so với Thái Lan”, cô hào hứng khi so sánh giá cả dịch vụ tại đảo Ngọc với các điểm đến du lịch nổi tiếng tại xứ sở chùa Vàng.

Trong hành trình khám phá của mình, Thasaneya ấn tượng nhất với phần phía nam của Phú Quốc và chia trải nghiệm thành 3 phần chính. Với người yêu nghệ thuật và văn hóa, nữ phóng viên gợi ý tới Thị trấn Hoàng Hôn.

Muốn tìm một thiên đường nhiệt đới có thật, du khách nên chọn nghỉ dưỡng tại những resort đẳng cấp thế giới tại Bãi Kem. Với người thích cảm giác phiêu lưu, hãy dành ít nhất một ngày để đi cáp treo tới đảo Hòn Thơm, ngắm toàn cảnh biển Phú Quốc tuyệt đẹp từ trên cao và lặn ngắm san hô.

Thị trấn Hoàng hôn - vùng đất của tình yêu, nghệ thuật và lễ hội.

Thị trấn Hoàng Hôn là nơi khiến Thasaneya ấn tượng mạnh mẽ và gọi là điểm đến của tình yêu và nghệ thuật.

“Thị trấn mang những gam màu tươi sáng theo cảm hứng Địa Trung Hải, phong cách độc đáo khi được tô điểm bởi những khu vườn tươi tốt và vẻ đẹp nhiệt đới”, nữ phóng viên mô tả, “Nơi đây còn có những điểm tham quan đầy mê hoặc như cây Cầu Hôn với hai nhánh cách nhau 30cm, như một phông nền ngoạn mục để ngắm hoàng hôn”.

Tham quan Cầu Hôn, Thasaneya còn ấn tượng hơn khi được “chiêu đãi” thêm một trải nghiệm là show trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Jetski & Flyboards “Vòng xoáy tình yêu”.

“Không đơn thuần là trình diễn thể thao mạo hiểm, show diễn "phổ nhạc, phiên thơ" để Jetski và Flyboard mang dáng dấp của những sắc màu sáng tạo của nghệ thuật”, Thasaneya nhận xét.

Nữ phóng viên “phấn khích tột độ” khi chứng kiến những vận động viên trình diễn ở độ cao 15m và những pha xoay vòng trên không trung vô cùng táo bạo.

Buổi tối, hòa vào dòng người, cô tiếp tục được trải nghiệm show diễn đa phương tiện trên mặt biển lớn nhất thế giới Kiss of the Sea và hòa mình vào văn hóa Việt Nam với show diễn Rối Việt.

Đặc biệt, điều mà nữ phóng viên của Nation Story ấn tượng nhất khi tới Phú Quốc là bất ngờ khi được xem pháo hoa hàng đêm từ một góc của Thị trấn Hoàng Hôn. “Phú Quốc là nơi hiếm hoi trên thế giới bắn pháo hoa quanh năm”, cô nhận định.

Show trình diễn pháo hoa nghệ thuật suốt 365 ngày trong năm tại Phú Quốc.

Không chỉ thích thú trước những trải nghiệm phong phú, Thasaneya còn đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên của phía nam đảo Phú Quốc. Cô bị quyến rũ bởi Bãi Kem và Bãi Sao - 2 bãi biển nhiều lần được truyền thông quốc tế ca ngợi. Trong đó, Bãi Kem từng được Flight Network của Canada bình chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Với từng ấy trải nghiệm, nữ phóng viên của Nation Story cho rằng chỉ với thời gian 3 ngày 2 đêm như cô là không đủ để trải nghiệm trọn vẹn Phú Quốc. “Du khách cần ít nhất 5 ngày để trải nghiệm hòn đảo”, Thasaneya nhấn mạnh.

Với giá cả hợp lý, vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, những trải nghiệm văn hóa đa dạng và tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp, Phú Quốc ngày càng thu hút du khách Thái Lan đến trải nghiệm.

Đây là thành công của đảo Ngọc, khi đã chinh phục được du khách từ một đất nước vốn đã có những hòn đảo du lịch nổi tiếng như Phuket, Koh Sa Mui, Krabi…

Không chỉ thế, xu hướng chọn Phú Quốc là điểm đến của du khách Thái Lan sẽ ngày càng tăng nhờ việc di chuyển thuận tiện, có chuyến bay thẳng từ Bangkok với thời gian chỉ 1 giờ 50 phút.