Bảo tàng Hà Nội tạm đóng cửa

Bảo tàng Hà Nội thông báo tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 15/7 và dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 6/8.

Lý do tạm dừng đón khách là tập trung mặt bằng cho công tác thi công triển lãm chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Triển lãm do Bộ Công an và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tháng 5/2008, dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội chính thức được khởi công tại đường Phạm Hùng Hà Nội). Bảo tàng có tổng diện tích 53.963 m2, với chiều cao hơn 30 m, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần theo kiến trúc kim tự tháp ngược. Đây là công trình hiện đại với mức chi phí xây dựng lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.

Bảo tàng Hà Nội có tổng diện tích 53.963 m2.

Kho cơ sở của Bảo tàng Hà Nội hiện lưu giữ hơn 70.000 tài liệu, hiện vật với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau. Đây là những di sản văn hóa quý giá, giới thiệu về lịch sử phát triển hàng nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Từng gặp không ít định kiến khi chậm triển khai công tác trưng bày, thời gian qua, Bảo tàng Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ và dần trở thành một không gian sáng tạo.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết những năm gần đây, bảo tàng liên tục đổi mới trong hoạt động. Song song với hoàn thiện hệ thống trưng bày thường xuyên, bảo tàng triển khai nhiều hoạt động như giáo dục, trải nghiệm, trưng bày nghệ thuật, tổ chức biểu diễn nghệ thuật kết hợp ứng dụng công nghệ trong hoạt động.