Bão số 1 sắp vào vịnh Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nguyên mưa xối xả

Video: Dự báo thời tiết ngày 12/6

Tin bão số 1 trên Biển Đông và mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 12/6, tâm bão số 1 (tên quốc tế là Wutip) trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 trên vùng ven biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Thời điểm này bão mạnh lên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Khoảng 4h ngày 14/6, bão số 1 trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 1. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 4h ngày 15/6, bão số 1 trên đất liền phía Nam Trung Quốc và đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 1, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền nước ta, mưa lớn đã kéo dài nhiều giờ liền tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cụ thể, trong đêm qua và sáng sớm nay, Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to kèm theo dông; khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 11/6 đến 3h ngày 12/6 có nơi trên 240mm như: Bạch Mã (Huế) 366,8mm; Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333,8mm; Tân Hiệp (Quảng Nam) 240,2mm…

Trong hai ngày 12-13/6, Trung Trung Bộ tiếp tục hứng mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Ngày và đêm 12/6, Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn, trên 200mm trong 6 giờ làm tăng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng.

Trong những giờ tới, các tỉnh, thành Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Tỉnh/Thành phố Huyện Hà Tĩnh Hương Khê, Vũ Quang Quảng Bình Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Tuyên Hóa Quảng Trị Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh Huế A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền Đà Nẵng Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà Quảng Nam Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước Quảng Ngãi Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ Kon Tum Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ia H' Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, TP Kon Tum, Tu Mơ Rông

Từ 14/6, mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Dự báo thời tiết cả nước trong 10 ngày tới

Trong khi miền Trung và Tây Nguyên mưa như trút thì từ nay đến 13/6, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, đồng bằng mưa rào và dông rải rác.

Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Từ đêm 13/6 đến ngày 21/6, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, từ 14-16/6, khu vực này khả năng nắng nóng diện rộng. Từ đêm 16/6 đến cuối thời kỳ dự báo, thời tiết Bắc Bộ phổ biến ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi và trung du mưa rào và dông rải rác.

Sau đợt mưa to đến rất to, từ 14/6 đến cuối thời kỳ dự báo, Bắc và Trung Trung Bộ tăng nhiệt nhanh, nắng nóng xảy ra trên diện rộng.

Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi dông lúc chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 12/6, Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Mưa rào và dông tiếp diễn ở Hà Nội trong ngày 13/6, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở ngưỡng 33°C, ban đêm nhiệt độ giảm nhanh, thấp nhất 25°C.

Từ 14-19/6, Hà Nội tăng nhiệt nhanh và bước vào đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, thấp nhất 27-28°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (20-21/6), thời tiết Hà Nội dịu lại, nhiệt độ giảm xuống cao nhất 33°C, thấp nhất phổ biến 28°C.