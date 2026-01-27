Bão mùa đông hoành hành tại Mỹ, ít nhất 29 người thiệt mạng

(VTC News) -

Theo AP, lượng tuyết rơi dày đặc hơn 30cm trải dài trên dải đất rộng 2.100km từ Arkansas đến New England (Mỹ) làm tê liệt giao thông, hủy bỏ nhiều chuyến bay và dẫn đến việc đóng cửa nhiều trường học.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết nhiều khu vực phía bắc Pittsburgh có lượng tuyết rơi lên tới 50cm, phải đối mặt với gió lạnh xuống thấp tới -31°C vào cuối ngày 26 - 27/1.

Đợt rét đậm đang bao phủ 2/3 diện tích nước Mỹ và vẫn chưa chấm dứt. Theo NWS, luồng không khí lạnh từ Bắc Cực dự kiến ​​sẽ duy trì nhiệt độ rất thấp ở những nơi phủ đầy tuyết và băng. Có khả năng một cơn bão mùa đông khác sẽ đổ bộ vào một số khu vực ven biển phía Đông vào cuối tuần này.

Người đi bộ băng qua Đại lộ Fifth Avenue trong trận bão tuyết. (Ảnh: AP)

Ít nhất 29 người thiệt mạng tại các tiểu bang trong đợt rét đậm lần này. Trong đó hai người bị xe dọn tuyết cán ở Massachusetts và Ohio, nhiều vụ tai nạn trượt tuyết gây tử vong ở Arkansas và Texas, một phụ nữ được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng cơ thể phủ đầy tuyết. Tại thành phố New York, quan chức cho biết 8 người được tìm thấy thiệt mạng ngoài trời.

Theo poweroutage.com, vẫn còn hơn 670.000 trường hợp mất điện trên toàn quốc tính đến tối ngày 26/1. Hầu hết những trường hợp này tập trung ở miền Nam, nơi những trận mưa băng giá cuối tuần qua khiến cành cây và đường dây điện bị gãy, gây ra tình trạng mất điện nghiêm trọng ở miền bắc Mississippi và một phần Tennessee.

Nhiều khu vực ở Mississippi gánh chịu hậu quả nặng nề của trận bão băng tồi tệ nhất kể từ năm 1994. Các quan chức gấp rút vận chuyển giường xếp, chăn, nước đóng chai và máy phát điện đến trạm sưởi ấm ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuyết và băng bao phủ nhiều khu vực tại Mỹ. (Ảnh: AP)

Đại học Mississippi buộc hủy bỏ các lớp học trong cả tuần vì khuôn viên vẫn bị bao phủ bởi lớp băng nguy hiểm. Thị trưởng Oxford, Robyn Tannehill thông tin trên mạng xã hội rằng rất nhiều cây cối, cành cây và đường dây điện bị đổ đến nỗi "trông như thể một cơn lốc xoáy quét qua mọi con phố".

Theo trang theo dõi chuyến bay flightaware.com, Mỹ ghi nhận hơn 11.000 chuyến bay bị hoãn và hủy trên toàn quốc vào ngày 26/1. Trước đó một ngày, 45% số chuyến bay bị hủy, trở thành ngày có số lượng chuyến bay bị hủy cao nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Thành phố New York cũng trải qua ngày có lượng tuyết rơi nhiều nhất trong nhiều năm với các khu phố ghi nhận lượng tuyết dày từ 20cm đến 38cm. Nhiều trường công lập đóng cửa, khoảng 500.000 học sinh được yêu cầu tham gia học trực tuyến hôm 26/1.