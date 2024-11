Bão Man-yi mạnh lên cấp siêu bão, dự báo miền Trung sắp hứng mưa lớn

(VTC News) -

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Bão Man-yi mạnh lên cấp siêu bão, di chuyển với tốc độ 20-25km/h, đang áp sát Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, đổi hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Siêu bão đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2024 và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo đến 7h ngày 18/11, bão số 10 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Tây Tây Bắc và di chuyển chậm lại với tốc độ 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 7h ngày 19/11, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Từ chiều 17/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 16, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Ngoài ra, theo thông tin được chia sẻ trên Fanpage Trang tin Tổng cục khí tượng thuỷ văn Việt Nam, từ 16 đến 21/11, Trung Bộ mưa vài nơi, trong đó, Bắc và Trung Trung Bộ từ 17-19/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.​

Từ đêm 21-22/11, Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, các nơi khác có mưa dông vài nơi.​

Từ đêm 19/11, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.​

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.​

Ngày 21-23/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, các sông khác ở Trung Bộ có dao động.

Video: Dự báo thời tiết ngày 16/11