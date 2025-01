Bạo loạn bóng đá Indonesia: Cầu thủ đánh nhau, đuổi trọng tài chạy quanh sân

(VTC News) -

Toàn cảnh vụ cầu thủ Indonesia đuổi đánh trọng tài, 2 đội bóng lao vào đấm nhau.

Vụ xô xát tập thể xảy ra trong trận đấu thuộc Liga 2 (giải hạng 2 của Indonesia) tối 11/1. Đội Deltras và Persibo Bojonegoro thi đấu trên sân vận động Gelora Delta, tỉnh Sidoarjo. Đội thắng trong trận đấu này sẽ giành quyền đi tiếp.

Nguồn cơn của vụ việc là bàn gỡ hòa của đội khách Persibo ở phút đá bù cuối cùng. Sau khi cầu thủ Deltras phạm lỗi, đối thủ của họ thực hiện pha đá phạt nhanh và ghi bàn. Trọng tài công nhận bàn thắng.

Đội chủ nhà phản đối kịch liệt vì cho rằng Persibo không được đá phạt nhanh ở tình huống này. Mặt khác, cầu thủ của đội khách đã việt vị trước khi ghi bàn. Tình huống quay chậm xác nhận điều này. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định.

Bạo loạn xảy ra ở giải Indonesia.

Khán giả ném chai lọ xuống sân. Các cầu thủ Deltras vây quanh trọng tài chính và trợ lý. Một số thành viên của đội chủ nhà mất bình tĩnh và có ý định hành hung. Trọng tài chính bị đuổi đánh, phải chạy vòng ra khu vực có nhân viên an ninh để được bảo vệ.

Vụ việc chưa dừng lại ở đây. Một thành viên ban huấn luyện Deltras bất ngờ lao ra đấm thẳng vào mặt cầu thủ Persibo. Cầu thủ 2 đội lao vào đánh nhau. Điều bất ngờ là không hề có sự xuất hiện của lực lượng an ninh can thiệp. Rất may là trên khán đài không có hiện tượng cổ động viên quá khích hưởng ứng bạo loạn.

Sự hỗn loạn chỉ kết thúc khi các cầu thủ Persibo và trọng tài chạy vào phòng thay đồ. Trận đấu vẫn ở trạng thái "treo" do trọng tài chưa thổi còi kết thúc hiệp 2. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chưa có động thái gì sau vụ việc này.