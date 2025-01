Bảo hộ An Việt khẳng định vị thế giày bảo hộ trên thị trường Việt

(VTC News) -

Định hướng của An Việt trong lĩnh vực giày bảo hộ

Bảo Hộ An Việt luôn hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, tập trung vào nghiên cứu phát triển những đôi giày bảo hộ đột phá, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các ngành nghề. An Việt cam kết mang lại những sản phẩm không chỉ an toàn mà còn giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc cho người lao động trong môi trường khắc nghiệt.

An Việt cung cấp giày bảo hộ chất lượng cao, giá tốt.

Ngoài việc phát triển sản phẩm riêng - thương hiệu giày Zboot, An Việt còn phân phối giày bảo hộ từ những thương hiệu uy tín quốc tế như Jogger, Ziben, Hans,... đảm bảo chất lượng cao và tính năng vượt trội. Việc nhận Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2024 là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng của công ty trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động và xây dựng niềm tin vững chắc từ khách hàng.

Đặc điểm giày bảo hộ tại Bảo hộ An Việt

Tất cả các sản phẩm giày bảo hộ của An Việt đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đảm bảo chất lượng vượt trội. Mỗi sản phẩm đều có chứng nhận CO, CQ đi kèm, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng. Các sản phẩm được đảm bảo từ chất liệu, thiết kế kiểu dáng đến các tính năng đặc biệt cho một đôi giày bảo hộ chất lượng:

Chất liệu cao cấp, bền bỉ

Giày bảo hộ được gia công tỉ mỉ từ các chất liệu cao cấp như vải da, vải kaki và cao su tổng hợp, giúp giày chống mài mòn do ma sát và có khả năng chống thấm hiệu quả. Bên cạnh đó, giày còn chịu được tác động của dầu hỏa và acid yếu. Một số sản phẩm chuyên dụng còn có khả năng chống nhiệt, đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe trong các môi trường làm việc đặc thù.

Bảo vệ ngón chân với khả năng chống tác động mạnh

Mũi giày là phần quan trọng trong giày bảo hộ, giúp bảo vệ ngón chân khỏi các tác động như vật nặng rơi hoặc va đập mạnh. Các sản phẩm giày bảo hộ tại An Việt được trang bị mũi giày làm từ chất liệu thép hoặc Composite, có khả năng chống dập móng hiệu quả. Với khả năng chịu lực lên đến 1.500kg, mũi giày đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động trong quá trình làm việc.

Đế chống trơn trượt, chống đinh

An Việt cung cấp nhiều mẫu giày bảo hộ với thiết kế đế giày phù hợp cho từng ngành nghề. Đế giày thường được làm từ cao su hoặc PU với độ đàn hồi cao, có các rãnh sâu để tăng độ bám và giảm mài mòn. Đế giày có thể bẻ cong mà giày không bị biến dạng.

Một số mẫu giày còn được trang bị tấm lót kim loại, Composite hoặc Kevlar trong đế để chống đâm xuyên, bảo vệ đôi chân khỏi vật sắc nhọn. Ngoài ra, những chất liệu này còn có tính năng chống giật điện hoặc chống tĩnh điện,... phù hợp với yêu cầu của từng môi trường làm việc cụ thể.

Thiết kế thoáng khí, nhẹ và tạo sự thoải mái

Giày bảo hộ tại An Việt có phần lót giày làm từ chất liệu vải sợi hoặc sợi điều hòa, giúp thấm hút ẩm hiệu quả và duy trì sự thoáng khí, giữ cho chân luôn khô thoáng và ngăn ngừa mùi hôi, tạo cảm giác dễ chịu suốt quá trình làm việc dài.

Mặc dù được trang bị các tính năng bảo vệ an toàn, giày bảo hộ tại An Việt vẫn nhẹ nhàng và thoải mái khi mang. Được thiết kế tinh tế với trọng lượng nhẹ, giày giúp người lao động di chuyển linh hoạt mà không cảm thấy nặng nề hay mỏi chân.

Giày bảo hộ An Việt đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe.

Lý do lựa chọn giày bảo hộ tại An Việt?

An Việt gây ấn tượng với chính sách bán hàng minh bạch, bảo hành chính hãng và hỗ trợ đổi trả sản phẩm nếu gặp lỗi từ nhà sản xuất. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7, giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất.

Cùng với dịch vụ giao hàng nhanh toàn quốc, An Việt cam kết mang đến sản phẩm giày bảo hộ đúng hạn và chất lượng. Mức giá cạnh tranh cùng dịch vụ tận tâm là lý do khiến khách hàng luôn tin tưởng khi lựa chọn An Việt.

Liên hệ Bảo hộ An Việt theo thông tin dưới đây để nhận tư vấn và lựa chọn giày bảo hộ lao động phù hợp cho công việc của bạn!

Bảo hộ An Việt mang đến sự an tâm, tin cậy cho khách hàng.

