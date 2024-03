Bao giờ cao tốc Cam Lộ - La Sơn được mở rộng lên 4 làn xe?

(VTC News) -

Dự kiến tháng 5 hoặc 6/2024 Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Giao thông vận tải) sẽ trình Quốc hội phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Khi được Quốc hội đồng ý, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ cố gắng khởi công dự án trong tháng 10 và 11/2024.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị này phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành việc nâng cấp tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế lên thành 4 làn xe.

Dự kiến đến cuối năm 2025 cao tốc Cam Lộ - La Sơn cơ bản hoàn thiện nâng cấp lên 4 làn xe.

Trong thời gian chờ mở rộng, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng thực hiện bổ sung một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cụ thể, đơn vị này duyệt chi khoảng 25 tỷ đồng bổ sung đinh phản quang trên tim đường, tiêu phản quang 2 bên hộ lan tôn sóng, bổ sung một số cụm biển báo tại các vị trí thắt hẹp (ngoài khu vực mở rộng đủ 4 làn xe cao tốc Cam Lộ - La Sơn).

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh điều chỉnh sơn kẻ vạch tim đường theo hướng mở thêm những vị trí được vượt tại đoạn có đường thẳng, tầm nhìn thông thoáng; thu ngắn, hoặc kéo dài các vị trí được phép vượt hiện hữu ở đoạn 2 làn xe, bố trí phương án vượt 1 chiều cho các vị trí này (tổ chức sơn kẻ vạch tim đường nét liền và vạch nét đứt).

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến nay việc nâng cấp bổ sung các hạng mục kể trên cơ bản hoàn tất. Hiện còn một số biển báo đơn vị thi công đang đào hố chôn cọc và sẽ lắp đặt trong những ngày tới.

Công nhân lắp đặt bổ sung một số hạng mục nhằm tăng cường an toàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng thử nghiệm đầu tư mở 7 điểm dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Dự kiến trong tháng 4/2024 sẽ hoàn thành.

Được biết, cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 98km, trong đó qua địa phận Quảng Trị dài hơn 37km, còn lại là đoạn qua Thừa Thiên - Huế. Trên tuyến hiện có hơn 1.500 biển báo giao thông các loại theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Từ Tết Nguyên đán đến nay trên tuyến cao tốc này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trong đó, có 2 vụ nghiêm trọng làm 2 người chết cùng nhiều người khác bị thương. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tai nạn xảy ra trên cao tốc ngoài nguyên nhân do bất cập hạ tầng giao thông, một phần cũng do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông.