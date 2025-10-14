Báo giá Mặt bích BS của Asia Industry năm 2025

(VTC News) -

Mặt bích BS là gì?

Chuẩn mặt bích BS (British Standards) được ban hành bởi Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI), là một trong những hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp lâu đời và được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Trong đó, BS 4504 là tiêu chuẩn dành riêng cho mặt bích, quy định rõ ràng về kích thước, số lỗ bu lông, đường kính bu lông và cấp áp suất (PN6 đến PN40).

Nhờ tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn quốc tế, mặt bích BS 4504 giúp đảm bảo an toàn, đồng bộ khi lắp đặt trong nhiều hệ thống đường ống.

Các loại mặt bích BS theo cấp áp suất

Mặt bích BS PN6

Mặt bích BS PN6 có áp suất tối đa 6 bar, thường dùng trong hệ thống nước sạch, khí nén và công nghiệp nhẹ. Sản phẩm có thiết kế mỏng, ít lỗ bu lông, giúp lắp đặt nhanh chóng và thuận tiện.

Mặt bích BS PN10

Mặt bích BS PN10 chịu áp suất tối đa 10 bar, thích hợp cho hệ thống PCCC, cấp thoát nước và HVAC. Sản phẩm có thiết kế dày hơn PN6, nhiều lỗ bu lông hơn, mang lại độ kín khít và an toàn cao.

Mặt bích BS PN16

Mặt bích BS PN16 có áp suất tối đa 16 bar, được sử dụng phổ biến trong nhà máy, trạm bơm và các hệ thống công nghiệp. Với độ dày lớn và vòng bu lông rộng, sản phẩm mang lại độ an toàn và độ kín khít vượt trội.

Mặt bích BS PN25

Mặt bích BS PN25 chịu áp suất tối đa 25 bar, thường được sử dụng trong hệ thống hơi nóng, thủy lực và hóa chất nhẹ. Sản phẩm có kết cấu dày, số lượng bu lông nhiều, đảm bảo độ kín tuyệt đối và vận hành an toàn.

Mặt bích BS PN40

Mặt bích BS PN40 có áp suất tối đa 40 bar, thích hợp cho hệ thống hơi quá nhiệt, dầu nóng và khí áp lực cao. Với thiết kế dày nhất và nhiều bu lông, sản phẩm đảm bảo khả năng chống rò rỉ tối đa và độ bền vượt trội.

Báo giá mặt bích BS mới nhất 2025

Đối với mặt bích BS PN6, sản phẩm được làm từ thép carbon hoặc inox, có kích thước từ DN15 đến DN200, giá dao động khoảng 20.000 – 30.000 VNĐ/cái.

PN10 sử dụng inox 304, có cùng dải kích thước DN15–DN200, với mức giá 61.000 – 158.000 VNĐ/cái.

Ở phân khúc cao hơn, PN16 được sản xuất từ inox 304 hoặc 316, bao gồm cả loại rỗng và mù, giá khoảng 68.000 – 850.000 VNĐ/cái tùy kích thước và loại mặt bích.

Mặt bích PN25 làm từ thép, phù hợp cho môi trường áp suất cao hơn, có giá trong khoảng 130.000 – 300.000 VNĐ/cái.

Cao cấp nhất là PN40, được chế tạo từ thép, hợp kim hoặc inox, chịu áp suất lớn, giá từ 200.000 VNĐ/cái trở lên.

Lưu ý: Báo giá mặt bích mức giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và số lượng đặt hàng.

Ưu điểm nổi bật của mặt bích BS

Mặt bích BS được chế tạo với độ chính xác cao, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn BS 4504, giúp dễ dàng đồng bộ với các thiết bị trong và ngoài nước. Ngoài ra, mặt bích BS có khả năng chịu áp lực tốt với dải áp suất từ PN6 đến PN40, phù hợp cho cả hệ thống áp thấp và áp cao.

Một điểm cộng lớn khác là khả năng chống ăn mòn vượt trội khi sử dụng vật liệu inox 304 hoặc 316, đảm bảo độ bền vững ngay cả trong môi trường chứa hóa chất hoặc nước biển.

Asia Industry – Nhà cung cấp mặt bích BS hàng đầu

Asia Industry hiện là một trong những đơn vị cung cấp vật tư công nghiệp hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM, đặc biệt nổi bật với các dòng mặt bích tiêu chuẩn BS. Với hệ thống kho hàng quy mô lớn và dịch vụ chuyên nghiệp, Asia Industry luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Doanh nghiệp luôn đảm bảo nguồn hàng đầy đủ chủng loại, sẵn kho số lượng lớn từ DN15 đến DN1200 và đủ các cấp áp PN6 – PN40, có thể giao hàng trong vòng 24–48 giờ. Các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn BS 4504, kèm đầy đủ chứng nhận CO-CQ và bản vẽ kỹ thuật chính xác, mang lại sự yên tâm tuyệt đối về chất lượng.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Asia Industry luôn hỗ trợ tư vấn lựa chọn loại mặt bích phù hợp với từng hệ thống và môi trường sử dụng. Công ty còn áp dụng chính sách giá cạnh tranh, chiết khấu hấp dẫn cho các đơn hàng lớn, dự án và công trình.

