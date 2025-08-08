Báo Điện tử VTC News tuyển dụng năm 2025

I. Các vị trí tuyển dụng
1. Phóng viên
2. Vị trí Biên tập viên, thư ký xuất bản
3. Văn phòng đại diện phía Nam
4. Phòng Hành chính - Tổng hợp
Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác hành chính tổng hợp: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ công văn - giấy tờ; quản lý văn bản đi/đến; soạn thảo văn bản, báo cáo; tổng hợp công việc định kỳ.
- Quản lý trang thiết bị, văn phòng phẩm và các hoạt động hậu cần phục vụ công việc của cơ quan.
- Tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện nội bộ.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong xử lý công việc chung của đơn vị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
Ưu tiên:
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các bộ phận khác.
- Có khả năng tham gia, hỗ trợ các hoạt động đối ngoại, giao tiếp với các đơn vị, tổ chức.
- Có ngoại hình ưa nhìn, tác phong nghiêm túc, phù hợp môi trường hành chính - công sở.
- Từng tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị là một lợi thế.
5. Phòng Nghiên cứu và Phát triển
Mô tả công việc
- Lên kế hoạch và triển khai SEO tổng thể cho website (onpage/offpage/technical).
- Thực hiện phân tích từ khóa, xây dựng bộ từ khóa mục tiêu theo từng chiến dịch.
- Phối hợp với team content để tạo và tối ưu nội dung chuẩn SEO.
- Tối ưu cấu trúc website, tốc độ tải trang, giao diện thân thiện SEO.
- Theo dõi, phân tích, lập báo cáo thứ hạng từ khóa và hiệu suất SEO định kỳ.
- Nghiên cứu, cập nhật thuật toán Google, đối thủ cạnh tranh và xu hướng SEO mới.
- Quản lý và xây dựng hệ thống backlink chất lượng.Đề xuất các chiến lược tăng traffic tự nhiên và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi (CRO).2
II. Quyền lợi
- Lương và chính sách đãi ngộ tốt.
- Làm việc ở một trong những môi trường báo chí năng động, chuyên nghiệp nhất.
- Đồng nghiệp thân thiện, nhân văn.
- Liên tục được trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
- Nhiều cơ hội thăng tiến.
III. Hồ sơ dự tuyển gồm
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng).
- Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy.
- Giấy xác nhận thông tin cư trú.
- Bản sao công chức Giấy khai sinh.
- CCCD, bằng tốt nghiệp, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm công chứng; đối với các văn bằng, chứng chỉ nước ngoài phải nộp bản sao dịch thuật công chứng.
- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).
- CV quá trình công tác.
V. Thời hạn và hình thức nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/08/2025 đến 09/09/2025
- Liên hệ nộp hồ sơ: Bà Huỳnh Thị Thiều Hoa, Trưởng bộ phận Tổ chức - Cán bộ và Đào tạo
- Điện thoại: 0936667568
- Email: toasoan@vtcnews.vn hoặc thieuhoa@vtc.gov.vn
- Địa chỉ: Tầng 9, Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.
