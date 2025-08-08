Báo Điện tử VTC News tuyển dụng năm 2025

(VTC News) -

I. Các vị trí tuyển dụng

1. Phóng viên

2. Vị trí Biên tập viên, thư ký xuất bản

3. Văn phòng đại diện phía Nam

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Mô tả công việc:

- Thực hiện công tác hành chính tổng hợp: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ công văn - giấy tờ; quản lý văn bản đi/đến; soạn thảo văn bản, báo cáo; tổng hợp công việc định kỳ.

- Quản lý trang thiết bị, văn phòng phẩm và các hoạt động hậu cần phục vụ công việc của cơ quan.

- Tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện nội bộ.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong xử lý công việc chung của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Ưu tiên:

- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các bộ phận khác.

- Có khả năng tham gia, hỗ trợ các hoạt động đối ngoại, giao tiếp với các đơn vị, tổ chức.

- Có ngoại hình ưa nhìn, tác phong nghiêm túc, phù hợp môi trường hành chính - công sở.

- Từng tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị là một lợi thế.

5. Phòng Nghiên cứu và Phát triển

Mô tả công việc

- Lên kế hoạch và triển khai SEO tổng thể cho website (onpage/offpage/technical).

- Thực hiện phân tích từ khóa, xây dựng bộ từ khóa mục tiêu theo từng chiến dịch.

- Phối hợp với team content để tạo và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

- Tối ưu cấu trúc website, tốc độ tải trang, giao diện thân thiện SEO.

- Theo dõi, phân tích, lập báo cáo thứ hạng từ khóa và hiệu suất SEO định kỳ.

- Nghiên cứu, cập nhật thuật toán Google, đối thủ cạnh tranh và xu hướng SEO mới.

- Quản lý và xây dựng hệ thống backlink chất lượng.Đề xuất các chiến lược tăng traffic tự nhiên và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi (CRO).2

II. Quyền lợi

- Lương và chính sách đãi ngộ tốt.

- Làm việc ở một trong những môi trường báo chí năng động, chuyên nghiệp nhất.

- Đồng nghiệp thân thiện, nhân văn.

- Liên tục được trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

- Nhiều cơ hội thăng tiến.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng).

- Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy.

- Giấy xác nhận thông tin cư trú.

- Bản sao công chức Giấy khai sinh.

- CCCD, bằng tốt nghiệp, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm công chứng; đối với các văn bằng, chứng chỉ nước ngoài phải nộp bản sao dịch thuật công chứng.

- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).

- CV quá trình công tác.

V. Thời hạn và hình thức nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/08/2025 đến 09/09/2025

- Liên hệ nộp hồ sơ: Bà Huỳnh Thị Thiều Hoa, Trưởng bộ phận Tổ chức - Cán bộ và Đào tạo

- Điện thoại: 0936667568

- Email: toasoan@vtcnews.vn hoặc thieuhoa@vtc.gov.vn

- Địa chỉ: Tầng 9, Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.