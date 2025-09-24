Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ tại Việt Nam: Ăn nhẹ đóng vai trò kết nối cảm xúc

(VTC News) -

Báo cáo cho thấy, ăn nhẹ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, 95% người Việt thưởng thức món ăn nhẹ ít nhất một lần mỗi ngày.

Ăn nhẹ ngày nay không chỉ đơn thuần là một bữa ăn phụ, mà trở thành một phần quan trọng trong việc chăm sóc bản thân và nâng cao sức khỏe toàn diện. 99% người tiêu dùng Việt Nam coi bữa ăn nhẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng tiện lợi và 98% cho biết họ lựa chọn các món ăn nhẹ phù hợp với mục tiêu sức khỏe của mình.

Bên cạnh vai trò nâng cao sức khoẻ, ăn nhẹ còn mang giá trị cảm xúc sâu sắc đối với người Việt.

Không chỉ hỗ trợ thể chất, ăn nhẹ còn mang lại lợi ích tinh thần và cảm xúc, khi 93% người Việt ăn nhẹ để tìm cảm giác thoải mái và 88% ăn nhẹ để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc hiệu quả.

Với người Việt Nam, ăn nhẹ không chỉ là thưởng thức món ăn mà còn là cách trao gửi cảm xúc. Kết quả từ báo cáo cho thấy: 91% cho biết các món ăn nhẹ gợi nhớ về tuổi thơ, trong khi đó 85% cho biết thích chia sẻ những món ăn nhẹ yêu thích của mình với người khác.