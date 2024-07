Báo Anh: Ronaldo bị chê thảm hại, cổ động viên khuyên giải nghệ

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo trải qua trận đấu có nhiều cung bậc cảm xúc khi Bồ Đào Nha loại Slovenia ở vòng 1/8 EURO 2024. Cá nhân siêu sao 39 tuổi thi đấu không tốt. Anh sút nhiều nhất trận nhưng không ghi bàn, bỏ lỡ một quả phạt đền.

"Ronaldo nên giải nghệ", tài khoản Twitter có tên ChloeAFC viết trên trang cá nhân. Chủ nhân của bài đăng không quên chê bai khả năng đá phạt của Cristiano Ronaldo.

Trong khi đó, tài khoản Russell Dunn trêu chọc ngôi sao người Bồ Đào Nha: "Ronaldo đang tuyệt vọng và muốn ghi bàn đến mức sẽ đá phạt từ bất kì vị trí nào". Tài khoản Dom lại tỏ ra thất vọng: "Ronaldo đang làm cái quái gì khi sút phạt từ vị trí này? Anh ta thật thảm hại".

Ronaldo thi đấu thất vọng.

Ngoài ra, những lời chỉ trích cũng nhắm vào siêu sao người Bồ Đào Nha khi anh tranh giành quyền đá phạt với các đồng đội ở phút 38.

Đội tuyển Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt sau nỗ lực của Rafael Leao. Vị trí quả phạt chếch về phía cánh trái theo hướng tấn của đội tuyển Bổ Đào Nha, không hề thuận lợi cho một cú sút thẳng.

Ban đầu, Bernado Silva và Bruno Fernandes sẵn sàng treo bóng vào vòng cấm nhưng Ronaldo muốn tự đá. Tiền đạo sinh năm 1985 đưa bóng đi lệch khung thành.

Trong hiệp 1, anh còn 2 quả đá phạt khác nhưng đều thực hiện không thành công. Sang đến hiệp 2, cơ hội tiếp tục được giao cho Ronaldo nhưng cựu cầu thủ Man Utd không thắng được Jan Oblak. Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong 20 năm qua thực hiện 4 quả đá phạt trực tiếp trong 1 trận đấu ở EURO mà không ghi bàn.

Trong hiệp phụ đầu tiên, Cristiano Ronaldo được thực hiện quả đá phạt đền. Trước đó, Jota bị hậu vệ Slovenia phạm lỗi trong vòng cấm. Ngôi sao của Bồ Đào Nha thực hiện không thành công cú sút. Không giữ được cảm xúc, Ronaldo khóc nức nở trên sân.

Rất may, cú đá tệ hại của CR7 không khiến đội tuyển Bồ Đào Nha phải về nước, nguyên nhân phần nhiều đến từ may mắn và sự non nớt về kinh nghiệm của Slovenia. Phút 114, Pepe mắc sai lầm để Sesko cướp bóng nhưng tiền đạo trẻ lại không tận dụng được cơ hội.

Trong loạt sút luân lưu, Ronaldo bản lĩnh thực hiện lượt đá đầu tiên và anh đã thành công. 3 cầu thủ Slovenia liên tiếp đá hỏng còn cả 3 cầu thủ Bồ Đào Nha thành công ở 3 lượt đầu tiên. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp Pháp ở vòng tứ kết.