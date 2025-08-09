Theo ghi nhận, xe Rebel 1100 2023 trong tháng 8/2025 tiếp tục được hãng Honda bán ra thị trường 2 phiên bản: DCT và tiêu chuẩn, đi kèm 2 tùy chọn màu sắc là xám đen và đen.

So với tháng 7, giá niêm yết của xe Honda Rebel 1100 2023 trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Bản DCT đang có mức giá 499,5 triệu đồng và bản tiêu chuẩn đang có mức giá 449,5 triệu đồng.

Honda Rebel 1100 2023 phiên bản DCT. (Ảnh: Honda)

Rebel 1100 2023 là mẫu xe mô tô phân khối lớn của hãng Honda, không chỉ được nhiều người dùng yêu thích bởi ngoại hình phong trần, lịch lãm mà còn có khối động cơ mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình. Hơn thế nữa, xe Honda Rebel 1100 2023 còn ghi điểm với loạt tính năng và công nghệ hiện đại, giúp quá trình lái xe của người dùng trở nên thú vị và tuyệt vời.

Tại các đại lý, giá xe máy Rebel 1100 2023 trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 26,5 - 29 triệu đồng/xe, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản DCT.

Bảng giá xe máy Rebel 1100 2023 mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Rebel 1100 2023 mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản DCT Đen 499,5 528,5 29 Xám đen 499,5 528,5 29 Phiên bản tiêu chuẩn Đen 449,5 476 26,5 Xám đen 449,5 476 26,5

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm, đại lý và khu vực bán.